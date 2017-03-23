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Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram

Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram - ТИА
23 Марта 2017 18:17
Автор:

Фотография набрала больше четырёх тысяч отметок "Нравится". Впрочем, пользователей Инстаграма больше волнуют брюки Волочковой и подаренный букет. 

К фото следует подпись: «Прием губернатора Игоря Михайловича для актеров, участвовавших в проекте Надежды Бабкиной "Россия, слово о тебе"- был человеческим и душевным. Спасибо ему за внимание к Культуре и искусству»

Анастасия Волочкова приехала в Тверь как участница проекта театра “Русская песня’’ Надежды Бабкиной.  Экспериментальный музыкально- драматический спектакль, посвящённый Всемирному дню поэзии, показали на сцене Тверского академического театра драмы 22 марта. В проекте приняли участие Народные артисты СССР и России: Людмила Чурсина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Ирина Мирошниченко, Ольга Волкова, Анастасия Волочкова, Игорь Скляр, Иван Замотаев и наш земляк, поэт, Лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев.

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Метки: звезды в твери анастасия волокова в твери инстаграм
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Комментарии (16)

  • Leandr 
    Кто-то из комментаторов наверно посмеялся над губернатором и его заместителем.
Как говорится, куй железный, пока горячо.
    Прикрепленные изображения:
    23.03.2017 18:31
    0 | 3

    • Zorkiy 
      ........................
      Прикрепленные изображения:
      23.03.2017 19:45
      0 | 2

      • ullrogova 
        Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://bit.do/parasitu
        23.03.2017 20:01
        0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Гренадёр-девица. Почему шпагат не сделала? Одна нога на плечо Рудени, вторая- Сероцерковского.)
    23.03.2017 18:34
    0 | 13

    • tigronis 
      кстати ,зря Вы вчера не побывали на концерте  а драмтеатре.  Волочкова великолепно выступала!   Может быть ,изменили  бы о ней мнение .Впрочем ,после увиденного вчерашнего ее выступления- многие по-другому стали к ней относиться.  Она- талантище!!!
      23.03.2017 19:25
      6 | 0

      • kudimov 
        Может она и талантище в балете, но не надо ей петь и не надо позиционировать себя как светскую львицу. На ее фоне даже Дана Борисова кажется умной и разносторонне образованной.
        23.03.2017 19:35
        0 | 9

    • Sedmoy 
      Один остроумный человек, по фамилии Невзоров, назвал шпагат Волочковой - „поцелуй Волочковой“. На просьбу пояснить свои слова про поцелуй, Невзоров сказал, что «Волочкова исцеловала уже все пляжи, все пески, все бревна и все паркеты, правда, она это делает через шпагат». :)
      23.03.2017 19:38
      0 | 5

  • MikeH 
    WTF?
    23.03.2017 18:38
    0 | 1

  • Добрая Мышь 
    никогда не понимала, какое отношение имеет волочкова к культуре и искусству
    23.03.2017 18:52
    0 | 5

    • tigronis 
      а зря.  надо было сходить вчера в драмтеатр на ее выступление..лично я изменила свое мнение. раньше думала так же ,как и Вы.
      23.03.2017 19:27
      6 | 0

  • BEKTOP 
    "Фотография набрала больше четырёх тысяч отметок "Нравится". Впрочем, пользователей Инстаграма больше волнуют брюки Волочковой и подаренный букет. "

Хм., cтранные какие-то пользователи у этого Инстаграма. Их что, рост рейтинга Рудени И.М. не интересует совсем?  Букет там, брюки, понимаешь... Люди совсем не научились отделять главное от второстепенного.

Я не против букета и брюк, но думаю нужно было на первое место все-таки поставить  рейтинг . А уж потом- брюки,  и далее по списку
    23.03.2017 18:52
    1 | 4

  • Бертран 
    Наш губернатор с кем попало дружить не станет- политики, ученые и деятели культуры теперь частые гости в нашем городе. О нас говорят в самых высоких кабинетах, слагают стихи и снимают фильмы- Тверь воспряла!
    23.03.2017 19:39
    1 | 3

    • RSERG 
      Сегодня утром по Туполева киношники проехали, автобус с прицепом и еще 3 машины. Не тебя поехали снимать.???/
      23.03.2017 19:56
      0 | 4

  • Lura 
    Господи, Николай второй и Григорий одновременно за Маей ухлестывали.
Даже папа стыдил сыновей, только Мая была коротконогая и страшненькая.
Волочкова в этом смысле вполне достойна ухлестывания.
Талантлива и красива зараза!
    23.03.2017 20:19
    2 | 0

    • Proletary 
      Талантлива и красива зараза!
Вы с Сашей Грей не путаете?
      23.03.2017 20:50
      0 | 0

      • Lura 
        Трудно перепутать....
Вы просто иксы с ней не смотрели, талант!
        23.03.2017 21:12
        0 | 0
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