Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram

Фотография набрала больше четырёх тысяч отметок "Нравится". Впрочем, пользователей Инстаграма больше волнуют брюки Волочковой и подаренный букет.
К фото следует подпись: «Прием губернатора Игоря Михайловича для актеров, участвовавших в проекте Надежды Бабкиной "Россия, слово о тебе"- был человеческим и душевным. Спасибо ему за внимание к Культуре и искусству»
Анастасия Волочкова приехала в Тверь как участница проекта театра “Русская песня’’ Надежды Бабкиной. Экспериментальный музыкально- драматический спектакль, посвящённый Всемирному дню поэзии, показали на сцене Тверского академического театра драмы 22 марта. В проекте приняли участие Народные артисты СССР и России: Людмила Чурсина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Ирина Мирошниченко, Ольга Волкова, Анастасия Волочкова, Игорь Скляр, Иван Замотаев и наш земляк, поэт, Лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев.
Комментарии (16)
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Lura
23.03.2017 20:19
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Proletary
23.03.2017 20:50
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Lura
23.03.2017 21:12
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