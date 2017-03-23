Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram

Фотография набрала больше четырёх тысяч отметок "Нравится". Впрочем, пользователей Инстаграма больше волнуют брюки Волочковой и подаренный букет.

К фото следует подпись: «Прием губернатора Игоря Михайловича для актеров, участвовавших в проекте Надежды Бабкиной "Россия, слово о тебе"- был человеческим и душевным. Спасибо ему за внимание к Культуре и искусству»

Анастасия Волочкова приехала в Тверь как участница проекта театра “Русская песня’’ Надежды Бабкиной. Экспериментальный музыкально- драматический спектакль, посвящённый Всемирному дню поэзии, показали на сцене Тверского академического театра драмы 22 марта. В проекте приняли участие Народные артисты СССР и России: Людмила Чурсина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Ирина Мирошниченко, Ольга Волкова, Анастасия Волочкова, Игорь Скляр, Иван Замотаев и наш земляк, поэт, Лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев.