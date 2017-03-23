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#Меняневзяли: тверичане и редакция ТИА делятся историями личных "провалов"

23 Марта 2017 17:56
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В соцсетях гремит флешмоб «#МеняНеВзяли». В рамках акции пользователи рассказывают, какие компании и почему отказывали им в приёме на работу. Флешмоб – это скорее о том, как упущенные возможности привели в конечном итоге к успеху. ТИА собрало самые яркие истории, куда не взяли тверичан – в секретари Совета Безопасности, в пионеры в официантки и даже замуж: 

Олег Зинченко, директор Комсомольская правда (Тверь)

Причалю-ка и я к пристани страданий и покаяний, под хештегом #меняневзяли
Правда, сделать это трудно, потому что меня везде брали. Так сложилось. Впору писать хештег #менявзяли
И всё же чудом среди завалов памяти всплыло, что меня вначале не взяли в пионеры. Почему? Смутно помню, но точно знаю, что никакого диссидентства, что-то там с поведением было. Так что #меняневзялив пионеры. Правда потом опомнились, как же там без меня и принимали уже не абы как, а на месте первой ссылки Ленина. Вот так

Марина Шандарова, журналист, блогер:

#меняневзяли в стройотряд. Весной 1985 года нас, студентов машиностроительного факультета, оставили после лекции в аудитории Учебного корпуса. Перед нами выступил заместитель декана Пархоменко. Он сказал, что на свободу не выйдет никто, пока не напишет заявление на участие в летнем стройотряде. Требовалось таскать цемент и месит ь бетон на строительстве коровника в Бежецком что ли районе. Грозил карами. От такого любезного предложения трудно уклониться. Заявление я написала. Когда начали формировать отряды, меня записали в женский отряд Мальковой, нашей активистки. Та заявила, что не возьмет меня. Почему - не знаю, но догадываюсь.
Но бить баклуши студентам не разрешалось. Поэтому мы еще с одной отверженной сокурсницей оформились лаборантками на кафедру физики, чтобы вместо научных работников отправиться сгребать сено в колхозных полях. Оттуда не выгоняли даже самых горьких пьяниц и нарушителей дисциплины. Сейчас я думаю - сколько времени потеряно зря.

Редакиця ТИА тоже решила поделиться историями о своих провалах в поискае работы, которые на самом деле вовсе никакие не провалы, потому что они привели каждого из нас работать в горячо любимое ТИА:

Лидия Кузьминова, директор:

Меня не взяли после университета в несколько тверских газет и на местное телевидение. Но я была упорна и обошла почти все СМИ, поэтому моя трудовая деятельность все-таки началась на одном из тверских телеканалов.

Наталья Сердобинцева, редактор:

Меня не взяли на одну из тверских радиостанций после выхода из декрета, хотя до рождения дочки я реально впахивала там и делала добротные интерактивные проекты. Было жутко обидно. После этого я пришла в ТИА. Всё что ни происходит - к лучшему!

Алена Разумихина, корреспондент:

Меня не взяли журналистом в одну известную тверскую газету. На третьем курсе университета я задумалась о постоянном месте работе и постоянном заработке. Написав резюме и прихватив с собой несколько статей, опубликованных в студенческой газете, я пришла на собеседование к главному редактору. В редакции меня внимательно выслушали, прочитали мои заметки и дали задание написать несколько очерков про студенческую жизнь. Спустя время я снова пришла в редакцию с готовыми материалами. Заместитель редактора ознакомилась с ними и отправила восвояси, резюмировав «Ты нам не подходишь!»

Софья Вискова, корреспондент

Меня не взяли работать официанткой. После третьего курса я ушла на заочку и искала постоянную работу. Я была чуть более чем непроходимо тупа в плане составления резюме, поэтому в анкете перечислила все свои таланты в плане "танцую, пою, плету, вяжу, вышиваю крестиком". Интересно, почему мне не перезвонили?

Алёна Николаева, директор отдела рекламы:

Меня не взяли на ресепшн в автосалон. О чём я , конечно, ниразу не жалею.

Вот такие истории. Предлагаем читателям ТИА поделиться своими историями "упущенных" возможностей и написать, куда «#МеняНеВзяли».

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Метки: флешмоб в соцсетях меняневзяли истории личных провалов
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Комментарии (11)

  • RVS 
    А я никудой и не ходил.
    23.03.2017 18:02
    0 | 5

    • ullrogova 
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      23.03.2017 20:01
      0 | 0

  • Житель подземелья 
    #меняневзяли в армию. но я туда особо и не стремился, скорее наоборот. так что ни о чем не жалею. а работа - это тлен, на памяти не взяли только на 1 машиностроительный завод, но там и работа была не совсем по специальности.
    23.03.2017 18:03
    1 | 3

  • Leandr 
    Когда редакция начинает писать про самих себя, значит, новости искать не хотелось - понятно, солнышко пригрело, уже хочется к морю, поваляться на золотом песочке. 
Ну-ка, быстро все встали и за работу! Ишь, расслабились!
    23.03.2017 18:24
    0 | 6

  • MikeH 
    А если умышленно сделал чтобы #МеняНеВзяли - это считается?
    23.03.2017 18:43
    0 | 1

  • Vojdy 
    А вот меня во время службы в  СА ( 1985-87) не приняли в ряды КПСС (сказали,что раздолбай), переживал сильно.
    23.03.2017 19:10
    0 | 6

    • RSERG 
      А мне несколько раз предлагали, сам не пошел. А уговаривали так - вступай пока рабочий, выучишься, станешь инженером - точно не примут, на инженеров в партии лимит.
      23.03.2017 19:50
      0 | 2

  • horton 
    А #меняневзяли в Вышневолоцкий техникум... хотела стать бухгалтером!
Как-то в начале девяностых, когда не стало никакой стабильности, решили мы с подружкой получить еще одно образование. Пошли в приемную комиссию, узнать что да как. Нам "покрутили у виска" и сказали, что нечего нам тут делать с нашим высшим образованием и с занимаемыми на тот момент должностями...
До сих пор сокрушаюсь. Одна мечта не сбылась...))
    23.03.2017 19:57
    0 | 2

    • Proletary 
      А я таки закончил бухгалтерские курсы то ли в 91 то ли в 92 году. До сих пор ничего не помню.
      23.03.2017 21:05
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Меня не взяли в Чехословакию.В1989г.хотел приобрести путевку за Свой счёт,но нужна была характеристика от парторга.Еврей-парторг дал плохую характеристику,типа я не активный комсомолец и меня не взяли.Еврей сделал меня невыездным.А сам в 1993г.эмигрировал в Израиль.
    23.03.2017 20:06
    0 | 2

  • Proletary 
    Меня в ВДВ не взяли. В конце концов вообще никуда не взяли, но я хотел именно в ВДВ. Не взяли на вторую чеченскую, не взяли матросом-радистом на парусную яхту к олигарху, в очную аспирантуру не взяли (зав. кафедрой менялся), я вообще офигеваю что меня на ТИА взяли Пролетарием.
    23.03.2017 21:04
    0 | 0
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