Меняневзяли: тверичане и редакция ТИА делятся историями личных "провалов"

В соцсетях гремит флешмоб «#МеняНеВзяли». В рамках акции пользователи рассказывают, какие компании и почему отказывали им в приёме на работу. Флешмоб – это скорее о том, как упущенные возможности привели в конечном итоге к успеху. ТИА собрало самые яркие истории, куда не взяли тверичан – в секретари Совета Безопасности, в пионеры в официантки и даже замуж:

Олег Зинченко, директор Комсомольская правда (Тверь)

Причалю-ка и я к пристани страданий и покаяний, под хештегом #меняневзяли

Правда, сделать это трудно, потому что меня везде брали. Так сложилось. Впору писать хештег #менявзяли

И всё же чудом среди завалов памяти всплыло, что меня вначале не взяли в пионеры. Почему? Смутно помню, но точно знаю, что никакого диссидентства, что-то там с поведением было. Так что #меняневзялив пионеры. Правда потом опомнились, как же там без меня и принимали уже не абы как, а на месте первой ссылки Ленина. Вот так

Марина Шандарова, журналист, блогер:

#меняневзяли в стройотряд. Весной 1985 года нас, студентов машиностроительного факультета, оставили после лекции в аудитории Учебного корпуса. Перед нами выступил заместитель декана Пархоменко. Он сказал, что на свободу не выйдет никто, пока не напишет заявление на участие в летнем стройотряде. Требовалось таскать цемент и месит ь бетон на строительстве коровника в Бежецком что ли районе. Грозил карами. От такого любезного предложения трудно уклониться. Заявление я написала. Когда начали формировать отряды, меня записали в женский отряд Мальковой, нашей активистки. Та заявила, что не возьмет меня. Почему - не знаю, но догадываюсь.

Но бить баклуши студентам не разрешалось. Поэтому мы еще с одной отверженной сокурсницей оформились лаборантками на кафедру физики, чтобы вместо научных работников отправиться сгребать сено в колхозных полях. Оттуда не выгоняли даже самых горьких пьяниц и нарушителей дисциплины. Сейчас я думаю - сколько времени потеряно зря.

Редакиця ТИА тоже решила поделиться историями о своих провалах в поискае работы, которые на самом деле вовсе никакие не провалы, потому что они привели каждого из нас работать в горячо любимое ТИА:

Лидия Кузьминова, директор:

Меня не взяли после университета в несколько тверских газет и на местное телевидение. Но я была упорна и обошла почти все СМИ, поэтому моя трудовая деятельность все-таки началась на одном из тверских телеканалов.

Наталья Сердобинцева, редактор:

Меня не взяли на одну из тверских радиостанций после выхода из декрета, хотя до рождения дочки я реально впахивала там и делала добротные интерактивные проекты. Было жутко обидно. После этого я пришла в ТИА. Всё что ни происходит - к лучшему!

Алена Разумихина, корреспондент:

Меня не взяли журналистом в одну известную тверскую газету. На третьем курсе университета я задумалась о постоянном месте работе и постоянном заработке. Написав резюме и прихватив с собой несколько статей, опубликованных в студенческой газете, я пришла на собеседование к главному редактору. В редакции меня внимательно выслушали, прочитали мои заметки и дали задание написать несколько очерков про студенческую жизнь. Спустя время я снова пришла в редакцию с готовыми материалами. Заместитель редактора ознакомилась с ними и отправила восвояси, резюмировав «Ты нам не подходишь!»

Софья Вискова, корреспондент

Меня не взяли работать официанткой. После третьего курса я ушла на заочку и искала постоянную работу. Я была чуть более чем непроходимо тупа в плане составления резюме, поэтому в анкете перечислила все свои таланты в плане "танцую, пою, плету, вяжу, вышиваю крестиком". Интересно, почему мне не перезвонили?

Алёна Николаева, директор отдела рекламы:

Меня не взяли на ресепшн в автосалон. О чём я , конечно, ниразу не жалею.

Вот такие истории. Предлагаем читателям ТИА поделиться своими историями "упущенных" возможностей и написать, куда «#МеняНеВзяли».