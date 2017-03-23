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В Тверской области база отдыха наворовала электроэнергии на 13 миллионов рублей

23 Марта 2017 10:15
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Специальная оперативно-выездная группа внутреннего аудита филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в Калининском районе Тверской области выявила серьезный факт бездоговорного потребления электрической энергии. Установлено, что одна из баз отдыха совершила хищение ресурса на сумму, превышающую 13 млн.рублей.

В ходе осмотра объекта, расположенного в деревне Юрьевское, было выявлено самовольное подключение абонентской трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ к линии 10 кВ, принадлежащей Тверьэнерго. Составлен акт бездоговорного подключения в количестве 2 278 605 кВт*ч.

- По данному факту направлено заявление в правоохранительные органы. Сотрудниками блока безопасности филиала совместно с УМВД России по Тверской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению виновных лиц и дальнейшему привлечению их к уголовной ответственности, — пояснил Денис Данилов, заместитель директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по безопасности.

В тверском филиале МРСК Центра усилена работа по предупреждению и пресечению бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии. Она подразумевает целый комплекс мер, направленных как на профилактику хищений среди потребителей, так и на выявление коррупционной составляющей внутри филиала.

Тверьэнерго обращается к жителям Тверской области! Если вам известны случаи энерговоровства, просим сообщать о них по телефону круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115 или по телефону доверия МРСК Центра 8 (495) 747-92-99. Помните, что хищения электроэнергии провоцируют неисправность энергооборудования, которое увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения, может спровоцировать возгорание и даже привести к гибели.

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Метки: мрск "Тверьэнерго" воровство электроэнергии
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Комментарии (2)

  • peshehod 
    Конечного бенефициара базы отдыха назовут?
    23.03.2017 11:14
    0 | 4

    • Змейка 
      «Волжанка»
      23.03.2017 14:26
      0 | 0
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