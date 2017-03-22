В Твери пьяный водитель «Фольксвагена» устроил ДТП

Сотрудники ГИБДД задержали в Твери водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД задержали в Твери водителя в состоянии алкогольного опьянения.

22 марта на Смоленском переулке 45-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», столкнулся с «Тойотой» и «Хендаем». В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Как сообщает Госавтоинспекция Тверской области, результат освидетельствования подтвердил наличие опьянения у водителя - 1,4 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя были составлены все необходимые процессуальные документы. Транспортное средство задержано и доставлено на специализированную стоянку.

Ведомство обращается к жителям и гостям региона с просьбой сообщать информацию о пьяных водителях и звонить по телефонам: 8(4822)58-04-00, 8(4822)58-59-00 или 02.