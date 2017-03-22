tvernews.ru
22 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери пьяный водитель «Фольксвагена» устроил ДТП

22 Марта 2017 14:04
Автор: TIA

Сотрудники ГИБДД задержали в Твери водителя в состоянии алкогольного опьянения.

22 марта на Смоленском переулке  45-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», столкнулся с «Тойотой» и «Хендаем». В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Как сообщает Госавтоинспекция Тверской области, результат освидетельствования подтвердил наличие опьянения у водителя - 1,4 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя были составлены все необходимые процессуальные документы. Транспортное средство задержано и доставлено на специализированную стоянку.

Ведомство обращается к жителям и гостям региона с просьбой сообщать информацию о пьяных водителях и звонить по телефонам: 8(4822)58-04-00, 8(4822)58-59-00 или 02.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пьяный водитель задержан пьяный водитель
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Alx 
    "22 марта на Смоленском переулке около  45-летний водитель"
    22.03.2017 14:30
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
97

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

2017-03-18 13:11
54

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
50

Коммунальный геноцид в Твери

2017-03-22 09:17
49

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100