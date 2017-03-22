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Верховный Суд оставил без изменения приговор преступникам, жестоко убившим продавщицу и ограбившим магазин

22 Марта 2017 13:15
Автор: TIA

Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор Тверского областного суда по уголовному делу Алексея Миронова и Александра Лысенкова, признанных виновными в совершении преступлений по п.«в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч.5 ст.33 п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (разбой, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего группой лиц по предварительному сговору, убийство, сопряженное с разбоем, пособничество убийству).

В ночь на 20 февраля 2016 года обвиняемые, изрядно выпив, решили ограбить круглосуточный магазин в городе Андреаполе. Далее приятели вооружились молотком и ножом, подошли к магазину. Продавщица пустила знакомого ей Миронова, а Лысенков наблюдал за происходящим с улицы. В магазине Миронов напал на женщину и нанес ей не менее 18 ударов молотком по голове, отчего она скончалась на месте. После этого обвиняемые похитили из магазина 35 000 рублей наличными.

Тверской областной суд Миронова приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей, а  Лысенкова – к 15 годам в колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Также в пользу потерпевшей в счет возмещения материального ущерба и морального вреда взыскано более 1 млн. рублей. Удовлетворен гражданский иск владельца магазина, где произошло убийство. Ему в счет возмещения материального ущерба за испорченный товар будет выплачено 30800 рублей.

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Метки: убийство убийство продавщицы грабёж Тверской областнйо суд обжалование приговора
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