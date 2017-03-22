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Директор сети клиник «Клиника Доктора Фомина» стал бизнес-омбудсменом в сфере здравоохранения

Директор сети клиник «Клиника Доктора Фомина» стал бизнес-омбудсменом в сфере здравоохранения - ТИА
22 Марта 2017 10:04
Автор: TIA

Фоторепортаж

Дмитрий Фомин, генеральный директор сети клиник «Клиника Доктора Фомина», стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в сфере здравоохранения в Тверской области – первым во всей России. 21 марта он получил соответствующее удостоверение от бизнес-омбудсмена региона Антона Стамплевского.

Новая должность появилась практически «по заявкам» от предпринимателей, которые открывали медицинские центры. Так как появилось новое поле для взаимодействия между бизнесом и органами власти – возникла потребность в отраслевом бизнес-омбудсмене. Это даст возможность анализировать и систематизировать проблемы медицинского сообщества, обсуждать и решать их.

- Новая должность позволит объединить всех людей, которые работают с нами как в государственной, так и частной сфере, создать новых участников сообщества. Только во взаимодействии мы можем получить обратную связь, сделать выводы, наметить планы, организовать работу с органами исполнительной власти. Но наша первичная цель – стандартизация и контроль внутри организации. Медицина в первую очередь – социальная сфера, которая требует щепетильного отношения, ведь мы работаем с самым ценным, что есть у человека – его здоровьем, - убеждён Дмитрий Фомин.

Кроме того, Дмитрий Фомин от лица представительства СРО «Объединение медицинских учреждений» на территории Тверской области подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с уполномоченным по защите прав предпринимателей. В рамках соглашения планируется, в первую очередь, сократить избыточные административные барьеры, с которыми нередко приходится сталкиваться предпринимателям, трудящимся на поприще здравоохранения, и создать условия для развития предпринимательской деятельности в этой сфере.

- Деятельность любого бизнеса связана с множеством разрешительных процедур. Сейчас федеральный центр демонстрирует риск-ориентированный подход, связанный и с проверками, и с упрощением этих процедур, а наша задача – сделать так, чтобы это не привело к снижению качества оказания услуг, а тверской бизнес смог более свободно развиваться и быть более конкурентоспособным, - поясняет Антон Стамплевский.

По словам Дмитрия Фомина, сегодня огромную роль в развитии предпринимательства в сфере здравоохранения играют инновации, а инновации, в свою очередь, требуют инвестиций. Инвесторы готовы вкладывать деньги в перспективные, окупаемые и безопасные проекты, и одна из главных задач сотрудничества «Объединения медицинских учреждений» с бизнес-омбудсменом Тверской области – создать условия для развития инвестиционных проектов.

В перспективе на территории Верхневолжья может появиться полноценный медицинский кластер. В Твери уже располагается крупнейшая в стране генетическая лаборатория "Medical genomics", на руку сыграет и уникальное расположение региона в центре европейской части России. Дмитрий Фомин убеждён: расположение кластера позволит привлечь лучшие кадры, инвестиции и предпринимателей, занимающихся высокими технологиями и биотехнологиями.

Первый шаг навстречу новым технологиям в сфере медицины будет сделан 6 апреля, когда «Клиника Доктора Фомина» проведёт в Твери международную конференцию по репродуктивной генетике, которая объединит лучших специалистов России и мира в этой области.

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Метки: клиника доктора фомина дмитрий фомин антон стамплевский бизнес-омбудсмен в сфере здравоохранения
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