Юные тверские спортсмены привезли 16 медалей с первенства ЦФО по каратэ

Первенство Центрального федерального округа по каратэ среди спортсменов от 10 до 13 лет состоялось в Калуге. Участие в нём приняли более 300 детей. Делегация тверского региона завоевала 16 медалей — восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Первенство Центрального федерального округа по каратэ среди спортсменов от 10 до 13 лет состоялось в Калуге. Участие в нём приняли более 300 детей. Делегация тверского региона завоевала 16 медалей — восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Ребята состязались в дисциплине ката, которая демонстрирует упражнения на технику, а также в кумитэ — спортивных поединках.

Победителями в личном первенстве стали шестеро воспитанников тверской спортивной школы олимпийского резерва по видам единоборств: Кристина Барабошина, Сергей Таланцев, Олег Никуленков, Лилия Корешкова, Олег Дубов и Александр Блинов.

Обладатели медалей золотого и серебряного достоинства получили право представлять регион и округ на первенстве России, которое состоится в конце апреля в Сочи.