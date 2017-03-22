tvernews.ru
22 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Медиков из Тверской области, которые учатся по направлению от муниципальных образований, обяжут возвращаться работать на малую родину

21 Марта 2017 21:14
Автор: TIA

В Тверской области будут приняты меры по повышению эффективности целевого набора будущих медиков, которые обучаются в учреждениях образования медицинского профиля по направлению от муниципальных образований. Этот вопрос обсуждался 21 марта на заседании правительства Тверской области.

Если предоставляется возможность получения высшего образования на бесплатной основе, нужно формировать договорную базу так, чтобы студенты возвращались в свой район и работали там по своему направлению. Льгота должна быть эффективной, считает губернатор Игорь Руденя. Он поручил разработать форму договора и рекомендовать ее к применению на территории всего региона.

В апреле Министерство здравоохранения Тверской области планирует провести коллегию, на которой, в том числе будет представлен российский опыт по закреплению медицинских кадров в районах. Одной из мер закрепления медиков на селе в тверском регионе являются компенсационные выплаты, которые предоставляются врачам и специалистам среднего звена при трудоустройстве в муниципальные больницы.

По программе «Земский доктор» предусмотрены «подъемные» в размере 1 млн рублей за счет средств областного бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования. В прошлом году финансирование программы удвоено, изыскана возможность предоставить поддержку 30 специалистам вместо запланированных ранее 15. Увеличен возраст участников программы до 50 лет.

Для специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена выплата в размере 300 тыс. рублей по направлению «Земский фельдшер». В этом году такую поддержку получат 25 человек, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: медицина в тверской области правительство тверской области
Смотрите также:
Комментарии (8)

  • Proletary 
    Если Руденя не обосрется с этой темой как 2 его предшественника, лично буду ходатайствовать о повышении егойного рейтинга.
    21.03.2017 21:45
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Поздно. "Агония или полная .опа", примерно так можно назвать состояние дел в тверском здравоохранении. Чтобы кое-как доковылять до уровня советской медицины ( не беру в расчёт всякие пара-перинатальные центры и пр., мало что решающие в популяции учреждения типа богаделен-сосудистых центров, открытых в судороге федеральных постановлений ) необходимо не одно десятилетие. Про то, чтобы нам достичь уровня мировой медицины говорить не приходится, несмотря на уверение в обратном министра Воробьёвой сегодня по 1-му каналу. Про.рали всё господа реформаторы, фамилии которых почему-то не называют. Всё стандартно, сначала всё про.рут, а потом начинают думать.)
P.S. По многочисленным личным наблюдениям  нашему населению качественная медицина уже ( и вообще ) не нужна, настолько оно ( население ) физически и когнитивно деградировало и продолжает это делать с удовольствием и упорством. 
P.P.S. Кстати, докторишкам в России и без мильёна подъёмных живётся весьма и весьма неплохо. Ведь персоналии на видео не врут-с...)
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      21.03.2017 21:47
      0 | 2

      • Proletary 
        Вот ща обидно было. У соседних областей что ли медицина лучше? Хотел вам минус поставить, но оккупационная одминестрация как всегда заблокировала.
        21.03.2017 22:27
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Нет, медицина не лучше, лизание больших попок ( анилизинг ) более развито). Хотя, думаю, что если бы П. подвалил в Тверь, то и у нас спецы нашлись бы сразу. Могу даже фамилии назвать, но боюсь ШИЗО за расизм.
          21.03.2017 22:31
          0 | 1

          • Люба (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/100488913826419/) 
            Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://bit.do/parasitu
            22.03.2017 01:09
            0 | 0

  • Бертран 
    Страна вплотную подходит к четвертой промышленной революции, господа,   это значит что у наших медиков появиться еще более умные помощники, которые настолько облегчат работу врачей на селе, что работа будет казаться не работой а увлекательным развлечением. Причем, это касается не только медицины, но и всех других отраслей жизнедеятельности.
    21.03.2017 22:08
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      "На приёме у сельского врача." Недалёкое будущее ( по Бетрану-Рудене ).
      Прикрепленные изображения:
      21.03.2017 22:12
      0 | 2

    • Proletary 
      Бертран, при всем уважении к сержантскому составу, реклама вибраторов на таком солидном ресурсе...короче либо делишься, либо по IP вычислю.
      21.03.2017 22:23
      0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

18 марта в Твери состоялось праздничное шествие, посвященное трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией

2017-03-18 20:20
97

Половина Твери осталась без света

2017-03-20 11:56
55

Во Ржеве коляска попала в дорожную яму: из неё выпали двое детей и ударились головами об асфальт

2017-03-18 13:11
54

Отдыхающие "Барской Усадьбы" помогали спасать животных, а тушили пожар водой из бассейна

2017-03-17 22:21
52

Тверской карикатурист в свой День рождения спас собаку со льдины

2017-03-16 16:22
50

В Максатихе «заказные» маршрутки разоряют муниципального перевозчика

2017-03-20 13:59
50

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

2017-03-16 09:57
47

Поговорим "об этом": эректильная дисфункция и секс длиною в три минуты – не приговор

2017-03-16 09:24
47

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100