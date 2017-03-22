Медиков из Тверской области, которые учатся по направлению от муниципальных образований, обяжут возвращаться работать на малую родину

В Тверской области будут приняты меры по повышению эффективности целевого набора будущих медиков, которые обучаются в учреждениях образования медицинского профиля по направлению от муниципальных образований. Этот вопрос обсуждался 21 марта на заседании правительства Тверской области.

В Тверской области будут приняты меры по повышению эффективности целевого набора будущих медиков, которые обучаются в учреждениях образования медицинского профиля по направлению от муниципальных образований. Этот вопрос обсуждался 21 марта на заседании правительства Тверской области.

Если предоставляется возможность получения высшего образования на бесплатной основе, нужно формировать договорную базу так, чтобы студенты возвращались в свой район и работали там по своему направлению. Льгота должна быть эффективной, считает губернатор Игорь Руденя. Он поручил разработать форму договора и рекомендовать ее к применению на территории всего региона.

В апреле Министерство здравоохранения Тверской области планирует провести коллегию, на которой, в том числе будет представлен российский опыт по закреплению медицинских кадров в районах. Одной из мер закрепления медиков на селе в тверском регионе являются компенсационные выплаты, которые предоставляются врачам и специалистам среднего звена при трудоустройстве в муниципальные больницы.

По программе «Земский доктор» предусмотрены «подъемные» в размере 1 млн рублей за счет средств областного бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования. В прошлом году финансирование программы удвоено, изыскана возможность предоставить поддержку 30 специалистам вместо запланированных ранее 15. Увеличен возраст участников программы до 50 лет.

Для специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена выплата в размере 300 тыс. рублей по направлению «Земский фельдшер». В этом году такую поддержку получат 25 человек, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.