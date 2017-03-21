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В «Тверской генерации» опять новый руководитель

21 Марта 2017 14:26
Автор: TIA

Фоторепортаж

Исполняющим обязанности генерального директора ООО «Тверская генерация» назначен Олег Станиславович Баранов.

В официальном сообщении говорится, что в компании Олег Станиславович работает не один год и до назначения занимал должность заместителя генерального директора – технический директор.

Свою трудовую деятельность Олег Баранов начинал на предприятии «Сургутская ГРЭС-1», где прошел путь от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию до начальника технической службы.

До прихода в тверскую энергетику работал на различных руководящих должностях. В частности, с 2009 по 2012 годы был начальником управления эксплуатации и ремонтов электротехнического оборудования, а после заместителем главного инженера – начальником управления по ремонту и техническому перевооружению и реконструкции в ОАО «ТГК-6». С 2012 по 2015 годы занимал руководящие должности в ОАО «ТГК-6» Нижегородский филиал. Затем год проработал в ООО «ТЭК» техническим директором.

На момент публикации новости на сайте "Твесркой генерации" значился бывший директор  Сергей Фомичев

Экс-руководство "Тверской генерации", сейчас находится в СИЗО, Яну Горелову и Сергею Горохову до июня 2016 года продлили арест.

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Метки: «тверская генерация» ян горелов сергей горохов
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Комментарии (9)

  • awk555 
    Морда Горохова,но с волосами!Один хер ничего не изменится!!!
    21.03.2017 14:51
    0 | 4

  • kudimov 
    Наконец то технаря назначили, а не управленца-юриста. Нелегко ему будет, но хочется пожелать удачи. Большинство жителей и организаций зависимы от работы данной структуры.
    21.03.2017 14:55
    6 | 3

    • romich 
      Кудимов рассмешил.  На месте технарства у него (новенького)  давно конская шляпа выросла. Его задача - грамотно продолжать изымать финансы у граждан и организаций, только так,  что бы  те особо не вякали. То есть иногда показывать новую трубу.  Или прибор.
      21.03.2017 15:08
      0 | 6

      • kudimov 
        Всегда хочется верить в хорошее, посмотрим на летнюю подготовку. А для тех целей, что вы описываете можно было не ставить технаря, а любого рискового парня.
П.С. Впервые интересно, каков смысл минусов мне. А кого вы хотите на эту должность, уважаемые? Или никого? Или себя? Напишите фамилию, кому доверяете, а я поминусую.
        21.03.2017 15:12
        1 | 3

        • Sedmoy 
          Один мой, только что. Да, за кредит твой, ибо опять ты ... впустую... :))
          21.03.2017 15:27
          1 | 1

          • kudimov 
            Что один твой я знаю, ты всегда пасешься у моих комментов, рад, что тебе они интересны.) 
А если он пообещает огурцы выращивать и завод точечного литья построить, то изменишь свое мнение?
И кого бы ты хотел на эту должность, кроме Каспарова, Касьянова, Навального, Мальцева и Вектора?
            21.03.2017 15:42
            1 | 1

    • BARBAdos 
      ну да, будет новый генеральный по котлам и траншеям лазить - и давать советы обмуровщикам и сварщикам, как правильно котлы с трубопроводами ремонтировать. 

Грустно: контору реформировать надо, искать пути выхода из кризиса, а ставят руководителем бывшего зама-технаря из команды, которая в этот кризис компанию и загнала. Что он может нового привнести в компанию на этой должности? 

Хотя вполне допускаю, что он просто зиц-председателем будет, губер же под крыло свое забрал ТГ, наверное "новый руководитель" так и будет своей прежней технической работой заниматься, а рулить будут люди рудени скорее всего...
      21.03.2017 15:58
      0 | 0

  • Змейка 
    Фото всех прошлых руководителей разместили, а портрет нового руководителя, Баранова Олега Станиславовича, ТИА разместить забыло. Исправляю ситуацию.
P.S. Фото бывшего директора, Сергея Фомичева, как и раздел "Руководство", на сайте отсутствует с понедельника.
    Прикрепленные изображения:
    21.03.2017 15:18
    1 | 3

  • Mitrij 
    По моему данной организации ни перестановка кроватей, ни смена коллектива уже не помогут.
    21.03.2017 16:08
    0 | 0
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