В «Тверской генерации» опять новый руководитель

Исполняющим обязанности генерального директора ООО «Тверская генерация» назначен Олег Станиславович Баранов.

Исполняющим обязанности генерального директора ООО «Тверская генерация» назначен Олег Станиславович Баранов.

В официальном сообщении говорится, что в компании Олег Станиславович работает не один год и до назначения занимал должность заместителя генерального директора – технический директор.

Свою трудовую деятельность Олег Баранов начинал на предприятии «Сургутская ГРЭС-1», где прошел путь от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию до начальника технической службы.

До прихода в тверскую энергетику работал на различных руководящих должностях. В частности, с 2009 по 2012 годы был начальником управления эксплуатации и ремонтов электротехнического оборудования, а после заместителем главного инженера – начальником управления по ремонту и техническому перевооружению и реконструкции в ОАО «ТГК-6». С 2012 по 2015 годы занимал руководящие должности в ОАО «ТГК-6» Нижегородский филиал. Затем год проработал в ООО «ТЭК» техническим директором.

На момент публикации новости на сайте "Твесркой генерации" значился бывший директор Сергей Фомичев

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