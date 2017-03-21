В Тверской области обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями шеи и груди

20 марта 2017 в квартире дома микрорайона Южный города Зубцова Тверской области обнаружили тело 36-летней женщины с ножевыми ранениями шеи и груди.

20 марта 2017 в квартире дома микрорайона Южный города Зубцова Тверской области обнаружили тело 36-летней женщины с ножевыми ранениями шеи и груди. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 30-летний сожитель погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Задержанный нигде не работает, ранее был судим. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.