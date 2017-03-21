В Тверской области заведующая магазином похитила товар на сумму 250 тысяч рублей

В суд поступило уголовное дело в отношении заведующей магазином ООО «Зубцовское ГОРПО». Женщина обвиняется в растрате.

В суд поступило уголовное дело в отношении заведующей магазином ООО «Зубцовское ГОРПО». Женщина обвиняется в растрате.

Будучи материально ответственным лицом, она с 29 июля 2016 года по 9 ноября, используя свое служебное положение, ежедневно растрачивала вверенные ей товарно-материальные ценности. А именно брала продукты питания и средства личной гигиены, при этом в кассу магазина деньги не вносила. Как сообщает Зубцовский районный суд, в результате проведенной в указанном магазине ревизии был выявлен факт недостачи на общую сумму 250 160 рублей 95 копеек.