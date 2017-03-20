Тверское МУП «ЖЭК» завел аккаунт в Instagram

Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-эксплуатационный комплекс Твери вышло в соцсети. Теперь у МУПа есть своя страничка в Instagram. На ней работники предприятия публикуют фотографии ям и показывают, как они ремонтируют дороги в столице Верхневолжья.
Вот яма на Московском шоссе:
А это ямы на Благоева:
А на этом фото жэковцы латают Тверской проспект:
Работа кипит и на Бурашевском шоссе:
Ну и без селфи никуда, фотография выложена в соцсеть с подписью: «Все под контролем!».
В общем, МУП идет в ногу со временем и отчитывается о проделанной работе теперь по-модному.
Комментарии (9)
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Leandr
20.03.2017 20:08
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