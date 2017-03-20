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Тверское МУП «ЖЭК» завел аккаунт в Instagram

20 Марта 2017 16:29
Автор: TIA

Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-эксплуатационный комплекс Твери вышло в соцсети. Теперь у МУПа есть своя страничка в Instagram. На ней работники предприятия публикуют фотографии ям и показывают, как они ремонтируют дороги в столице Верхневолжья.

Вот яма на Московском шоссе:

А это ямы на Благоева:

А на этом фото жэковцы латают Тверской проспект:

Работа кипит и на Бурашевском шоссе:

Ну и без селфи никуда, фотография выложена в соцсеть с подписью: «Все под контролем!».

В общем, МУП идет в ногу со временем и отчитывается о проделанной работе теперь по-модному.

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Метки: instagram инстаграм муп жэк дороги твери ремонт дорог
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Комментарии (9)

  • jazz-y 
    Т.е., несмотря на ранее опубликованное опровержение, они действительно искали себе SMMщика  :)
    20.03.2017 16:49
    0 | 7

    • mihailsidorov182 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      20.03.2017 17:32
      0 | 0

  • 321pusk 
    А фотки еды будут?
    20.03.2017 17:00
    0 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      И котиков.
      20.03.2017 17:02
      0 | 2

      • Житель подземелья 
        котики - наше фсё!!!!!
        20.03.2017 17:25
        0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Раньше ведь почему весной асфальт таял? Потому что у МУП "ЖЭК" аккаунта в Instagram не было!
    20.03.2017 17:32
    0 | 5

  • VIRRA-EL_ 
    А в реале теперь дороги ремонтировать будут? Или только в in100грамме?
    20.03.2017 17:43
    0 | 5

    • 321pusk 
      Сейчас накачают фоток немецких дорог, или возьмут у Корзина, который со своим фотоаппаратом любит посещать эту дивную страну...., и отремонтируют)
      20.03.2017 17:48
      0 | 5

  • Leandr 
    У МУП «ЖЭК» две проблемы - 1) директор Криворученко под следствием 2) переход туда на работу замом директора бывшего коммуниста Жиркова. 3)Картинки в интернете всем по барабану
    20.03.2017 20:08
    0 | 1
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