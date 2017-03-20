Тверское МУП «ЖЭК» завел аккаунт в Instagram

Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-эксплуатационный комплекс Твери вышло в соцсети. Теперь у МУПа есть своя страничка в Instagram. На ней работники предприятия публикуют фотографии ям и показывают, как они ремонтируют дороги в столице Верхневолжья.

Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-эксплуатационный комплекс Твери вышло в соцсети. Теперь у МУПа есть своя страничка в Instagram. На ней работники предприятия публикуют фотографии ям и показывают, как они ремонтируют дороги в столице Верхневолжья.

Вот яма на Московском шоссе:

А это ямы на Благоева:

А на этом фото жэковцы латают Тверской проспект:

Работа кипит и на Бурашевском шоссе:

Ну и без селфи никуда, фотография выложена в соцсеть с подписью: «Все под контролем!».

В общем, МУП идет в ногу со временем и отчитывается о проделанной работе теперь по-модному.