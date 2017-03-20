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Зарезавший свою сожительницу ревнивец пришёл к следователям с повинной

20 Марта 2017 13:12
Автор: TIA

18 марта 2017 года  48-летний житель ЗАТО Озерный пришёл с повинной в следственный комитет. Днём раньше вечером он в своей квартире распивал алкоголь с 43-летней сожительницей. Ссора между влюблёнными возникла на почве ревности, мужчина взял на кухне нож и два раза ударил сожительницу в спину. Женщина скончалась на месте преступления.

Подозреваемый дал признательные показания.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По решению суда подозреваемого в убийстве заключили под стражу. 

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Метки: убийство на почве ревности 105 ук рф следственный комитет по тверской области
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