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В Твери огонь перекинулся с бани на жилой дом и полностью уничтожил его. Семья погорельцев просит любой помощи

В Твери огонь перекинулся с бани на жилой дом и полностью уничтожил его. Семья погорельцев просит любой помощи - ТИА
20 Марта 2017 11:01
Автор: TIA

Видео

Пожар произошёл вечером 19 марта на Волоколамском шоссе. Загорелась баня, в которой мылись дети. К счастью, они успели выбежать, однако огонь перекинулся на дом.

О пожаре сообщили в МЧС, на место происшествия выехали отделения трёх пожарно-спасательных частей, СПСЧ и служба пожаротушения. Однако, как рассказал ТИА очевидец пожара Константин Подрядчиков, дом выгорел буквально за несколько минут.

Пресс-служба регионального МЧС сообщает, в результате пожара огнем уничтожена кровля и внутренняя отделка бани по всей площади, а также кровля и внутренняя отделка на всей площади второго этажа жилого дома, который располагался на расстоянии одного метра. Предположительная причина пожара – перекал дымохода дровяной печи бани.

В 20:20 объявлена ликвидация пожара. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Однако вся семья – мама, папа и двое несовершеннолетних детей – остались, кто, в чём был. Светлана Галецкая рассказала ТИА, что спасти из вещей не удалось ровным счётом ничего, огонь уничтожил все детские вещи, учебники. Сейчас Галецкие живут у друзей семьи и просят любой помощи.

Семье необходимы:

Одежда, желательно теплые вещи, на 9-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, 44-46 размер на женщину, 52-54 на мужчину.

Обувь: детская 30-33 (на девочку), 38-40 размера (на мальчика), женская 36 размера, мужская 43-го.  

Детям очень нужны школьные принадлежности, в том числе, учебники (2-й и 9-й класс) и портфели.

Семья будет благодарна любой материальной помощи. По всем вопросам оказания помощи можно позвонить маме Светлане Галецкой: 8 904-020-80-30. 

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Метки: пожар в твери уничтожен дом мчс по тверской области. погорельцам нужна помощь
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Комментарии (1)

  • Добрая Мышь 
    видео, конечно, супер, прям полностью показывает все.
ситуация знакомая , сочувствую. учебники и в школе наверно выделят, а вот с остальным действительно нужно помочь
    20.03.2017 11:18
    0 | 14
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