Патриарх Кирилл освятил первый в мире храм в честь нашего земляка, святителя Иова

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил в воскресенье чин освящения патриаршего подворья Успенского Старицкого монастыря - столичного храма святителя Иова, сообщает ТАСС

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил в воскресенье чин освящения патриаршего подворья Успенского Старицкого монастыря - столичного храма святителя Иова, сообщает ТАСС.

Новый храм расположен на западе столицы, в микрорайоне Кунцево, и рассчитан на 300 верующих.

Время рождения нашего великого земляка и небесного покровителя, Святейшего Патриарха Иова можно отнести ко второй четверти XVI века. В миру Иоанн, он родился в благочестивой семье старицких посадских людей. С юных лет отрок был отдан родителями на воспитание в Старицкий Успенский монастырь

В 1566 г. Иов стл архимандритом Старицкого Успенского монастыря. 26 января 1589 г. Патриарх Константинопольский Иеремия возвел митрополита Иова в высший иерархический сан – новонареченного Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов почти два десятилетия управлял Русской церковью и принимал деятельное участие в государственных делах.

10 июня 1605 г. мятежники ворвались в Кремль и, жестоко избив, выволокли Патриарха Иова из Успенского собора на Лобное место. С него сорвали облачение и в простой телеге отправили в Старицкий Успенский монастырь, приказав настоятелю монастыря архимандриту Дионисию держать старца «в железе и всяческом озлоблении».

Преподобный Дионисий не внял строгому приказу Москвы и принял старца как Патриарха. Поселившись в родной обители, святитель Иов многими подвигами готовил себя к вечности.

19 июня 1607 г. Святейший Патриарх Иов скончался в Старице и был погребен в монастыре. В 1652 г. мощи святителя были торжественно перенесены из Старицы в Успенский собор Московского Кремля, где они покоятся и поныне.