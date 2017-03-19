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Патриарх Кирилл освятил первый в мире храм в честь нашего земляка, святителя Иова

19 Марта 2017 17:35
Автор: TIA

 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил в воскресенье чин освящения патриаршего подворья Успенского Старицкого монастыря - столичного храма святителя Иова, сообщает ТАСС.

Новый храм расположен на западе столицы, в микрорайоне Кунцево, и рассчитан на 300 верующих.

Время рождения нашего великого земляка и небесного покровителя, Святейшего Патриарха Иова можно отнести ко второй четверти XVI века. В миру Иоанн, он родился в благочестивой семье старицких посадских людей. С юных лет отрок был отдан родителями на воспитание в Старицкий Успенский монастырь

В 1566 г. Иов стл архимандритом Старицкого Успенского монастыря. 26 января 1589 г. Патриарх Константинопольский Иеремия возвел митрополита Иова в высший иерархический сан – новонареченного Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Иов почти два десятилетия управлял Русской церковью и принимал деятельное участие в государственных делах.

10 июня 1605 г. мятежники ворвались в Кремль и, жестоко избив, выволокли Патриарха Иова из Успенского собора на Лобное место. С него сорвали облачение и в простой телеге отправили в Старицкий Успенский монастырь, приказав настоятелю монастыря архимандриту Дионисию держать старца «в железе и всяческом озлоблении».

Преподобный Дионисий не внял строгому приказу Москвы и принял старца как Патриарха. Поселившись в родной обители, святитель Иов многими подвигами готовил себя к вечности.

19 июня 1607 г. Святейший Патриарх Иов скончался в Старице и был погребен в монастыре. В 1652 г. мощи святителя были торжественно перенесены из Старицы в Успенский собор Московского Кремля, где они покоятся и поныне.

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Метки: патриарх кирилл святителя Иов
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Комментарии (1)

  • buch 
    Офигеть... 
Гундяев освятил иностранного агента, выступившего против Кремля!
Стоило только Путину не появиться вчера на празднике идиотов и вот, -  #гундяевпротив, фошизды в Кремле... Ужас!!!
    19.03.2017 18:04
    0 | 3
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