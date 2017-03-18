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На усадьбе Полторацких в Грузинах рухнула кровля: некогда роскошное имение и туристический бренд Тверской области практически погибли

18 Марта 2017 10:54
Автор: TIA

Фоторепортаж

Старинная усадьба XVIII века в Торжокском районе являлась ярким образцом архитектурного стиля «пышное барокко». Имение в своё время посещали императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, А.С. Пушкин, оно включено в список туристических объектов Верхневолжского Пушкинского кольца.

На левом берегу речки Жаленки был когда-то разбит пейзажный парк, созданный уроженцем Тверской губернии, архитектором Николаем Александровичем Львовым. В глубине парка затерялась старинная помещичья усадьба Грузины, некогда роскошное имение с господским домом, церковью и хозяйственными постройками.

В советское время в усадьбе располагался диспансер, дом престарелых, в настоящее время она пустует и разрушается. И к этому факту вроде бы как все привыкли. Но состояние старинного дома-дворца достигло катастрофического уровня.

Ещё недавно можно было зайти в усадьбу, подняться на второй этаж. Как сообщают "Тверские своды", кровля в главном доме обрушилась, лестницы на верхние этажи нет: "Вчера побывали в Грузинах под Торжком. Все очень, очень плохо. На главном доме рухнула примерно половина крыши. Разобрана (возможно, специально, кем-то из взрослых) лестница, чтобы не ходили на второй-третий этажи. Поэтому не знаю, что с комнатами Полторацкой с масонской лепниной*. Кажется, угловая ее комната еще жива - последняя. Над ней крыша висит, может упасть хоть завтра. Это абсолютно уникальный и не имеющий аналогов (кроме Райка) у нас в области интерьер, к тому же более ранний, чем Раек лет на тридцать".

Под обвалившейся штукатуркой на фасаде открылся бережно закрытый в 1810-х В.П. Стасовым роскошнейший белокаменный барочный фасад.

"Я просто так тихо и сел, когда поближе подошел. Такого не может быть. И этот фасад мокнет, гниет и, похоже, кандидат на "вылет", если не закрыть и над ним крышу тоже".

Подробнее об усадьбе на сайте tversvod.ru

*Комнаты с массонской лепниной - это зал, реконструированный в 1 четверти XIX века. На северной и восточной стенах сохранились фрагменты серии стенных панелей, украшенных масонскими символами (угасшие факелы, переплетенные венки, весы, мечи, ножны, вероятно, и другие - различимо не все).

В том, что Полторацкие, как большинство русских дворян того времени, отдали дань увлечению масонством, не приходится сомневаться. Не ясно назначение этого помещения. Была ли это переделанная танцевальная зала или личный кабинет узкого круга посвященных лиц, сказать без специальных реставрационных работ непросто.

Фото Павла Иванова.
 

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Метки: грузины усадьба в грузинах усадьба полторацких усадьба грузины усадьбы тверской области памятник архитектуры
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Комментарии (11)

  • pessimist 
    Известный региональный Herr очень любит балаболить на тему развития туризма в ТвО. Не мешало бы ему посетить Грузины.
    18.03.2017 11:37
    0 | 3

    • Proletary 
      и там остаться
      18.03.2017 12:30
      0 | 3

  • uabumoderoff 
    Сочувствую 3млн.туристов,стремящимся в тверскую область.
    18.03.2017 11:38
    0 | 3

  • Бертран 
    В Волочке отремонтируем ряды и займемся Грузинами. Трудности не пугают нас- одной больше, одной меньше..
    18.03.2017 11:42
    0 | 2

  • Leo-L 
    Надо у Грузии денег на ремонт попросить )
    18.03.2017 11:44
    0 | 3

    • Proletary 
      У нас с Грузией отношения не очень, "она не даст". Абхазию попросить, а они сами у грузинов отберут.
      18.03.2017 12:23
      0 | 1

  • kudimov 
    Чем-то 5 школу напоминает строение. 
Скажут - дешевле снести и построить новую, маленькую, 6х4 примерно. Экономия.
    18.03.2017 12:27
    0 | 3

    • Leandr 
      6Х4 - это информационно-туристический центр, который собирались построить возле вокзала. Но, в принципе, можно построить и в Грузинах - с точки зрения пользы для развития туризма месторасположение ИТЦ не имеет значения. Главное, что есть деньги - 216 миллионов из Москвы во время пришли. А может обвал крыши был приурочен к деньгам. Соседний район к деньгам тоже подготовился - там сгорела усадьба
      18.03.2017 12:47
      0 | 2

  • arcadi007 
    Грузины - действительно могли бы стать визитной карточкой области. Сохранились избы для крестьян, пруд, парк, каменный мост, поклонный крест.
Создать там какой-нибудь восстановительно-трудовой центр для колледжей строительных. С пользой для здоровья и повышения мастерства специалистов. Как у Макаренко в республике ШКИД. Ох, Путин бы точно заценил.
    18.03.2017 12:39
    0 | 0

  • VladislaV 
    Да никому это ничего не нужно, вот и рушится. Что теперь бросаться ремонтировать, если нет планов на дальнейшее использование и поддержание? Всякий организм переживает рождение, развитие, расцвет, увядание и т.д.
    18.03.2017 12:45
    0 | 2

  • dojdinka 
     В последнее время на тверской земле то что-то горит (Барская усадьба), то обваливается (кровля в Гостином дворе Волочка),  теперь вот Грузины. Нехорошая тенденция, однако...
    18.03.2017 12:51
    0 | 0
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