На усадьбе Полторацких в Грузинах рухнула кровля: некогда роскошное имение и туристический бренд Тверской области практически погибли

Старинная усадьба XVIII века в Торжокском районе являлась ярким образцом архитектурного стиля «пышное барокко». Имение в своё время посещали императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, А.С. Пушкин, оно включено в список туристических объектов Верхневолжского Пушкинского кольца.

Старинная усадьба XVIII века в Торжокском районе являлась ярким образцом архитектурного стиля «пышное барокко». Имение в своё время посещали императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, А.С. Пушкин, оно включено в список туристических объектов Верхневолжского Пушкинского кольца.

На левом берегу речки Жаленки был когда-то разбит пейзажный парк, созданный уроженцем Тверской губернии, архитектором Николаем Александровичем Львовым. В глубине парка затерялась старинная помещичья усадьба Грузины, некогда роскошное имение с господским домом, церковью и хозяйственными постройками.

В советское время в усадьбе располагался диспансер, дом престарелых, в настоящее время она пустует и разрушается. И к этому факту вроде бы как все привыкли. Но состояние старинного дома-дворца достигло катастрофического уровня.

Ещё недавно можно было зайти в усадьбу, подняться на второй этаж. Как сообщают "Тверские своды", кровля в главном доме обрушилась, лестницы на верхние этажи нет: "Вчера побывали в Грузинах под Торжком. Все очень, очень плохо. На главном доме рухнула примерно половина крыши. Разобрана (возможно, специально, кем-то из взрослых) лестница, чтобы не ходили на второй-третий этажи. Поэтому не знаю, что с комнатами Полторацкой с масонской лепниной*. Кажется, угловая ее комната еще жива - последняя. Над ней крыша висит, может упасть хоть завтра. Это абсолютно уникальный и не имеющий аналогов (кроме Райка) у нас в области интерьер, к тому же более ранний, чем Раек лет на тридцать".

Под обвалившейся штукатуркой на фасаде открылся бережно закрытый в 1810-х В.П. Стасовым роскошнейший белокаменный барочный фасад.

"Я просто так тихо и сел, когда поближе подошел. Такого не может быть. И этот фасад мокнет, гниет и, похоже, кандидат на "вылет", если не закрыть и над ним крышу тоже".

Подробнее об усадьбе на сайте tversvod.ru

*Комнаты с массонской лепниной - это зал, реконструированный в 1 четверти XIX века. На северной и восточной стенах сохранились фрагменты серии стенных панелей, украшенных масонскими символами (угасшие факелы, переплетенные венки, весы, мечи, ножны, вероятно, и другие - различимо не все).

В том, что Полторацкие, как большинство русских дворян того времени, отдали дань увлечению масонством, не приходится сомневаться. Не ясно назначение этого помещения. Была ли это переделанная танцевальная зала или личный кабинет узкого круга посвященных лиц, сказать без специальных реставрационных работ непросто.

Фото Павла Иванова.

