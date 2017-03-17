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В страшном ДТП на трассе М-9 погибла молодая семья из Ржева

17 Марта 2017 10:47
Автор: TIA

Фоторепортаж

Авария произошла 16 марта  на 151-м километре трассы М-9 "Балтия" в Шаховском районе Подмосковья.

Там столкнулись микроавтобус Citroen Jumper с автомобилем Lada Priora. В ДТП погибли два человека и десять пострадали. На снимках видно, что легковушка от сильного удара оплавилась и получила повреждения. Оба транспортных средства съехали в кювет.

Как сообщает газета «Шаховские новости», девочка в возрасте одного года и трех месяцев, находившаяся в легковом автомобиле, получила серьезные травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое. Она доставлена в Шаховскую ЦРБ. Решается вопрос о переводе ребенка в одну из больниц Москвы. Также пострадали восемь человек, которые находились в «Citroen Jumper».

Шесть детей в возрасте 10-14 лет из частного микроавтобуса доставлены в травматологическое отделение, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще двое – мама с младенцем – находятся в Шаховской ЦРБ под наблюдением врачей.

Как сообщает газета «Ржевские новости», в ДТП погибла молодая семья из Ржева.

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Метки: страшное дтп смертельное дтп дтп на м-9
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Комментарии (6)

  • Bonch 
      Трагично. Очень жаль  людей  и особенно детишек.

 (Только  легковушка  даже  от  сильного удара вряд ли могла  "оплавиться" для  этого "Ладе" нужно было наверное 3-ю космическую скорость развить. Скорее всего в результате  аварии ещё и возгорание было).
    17.03.2017 11:00
    0 | 15

  • bae99 
    Федеральная трасса. Мля... 
Полоса туда полоса сюда...
    17.03.2017 11:42
    0 | 8

    • Я не ем печеньки 
      bae99, по федерации и трассы)
      17.03.2017 12:31
      2 | 1

  • evgen692016 
    трагедия одним словом...
    17.03.2017 12:00
    0 | 3

  • Я не ем печеньки 
    кретины - сами разбились и своих отпрысков угробили. короче, незабудемнезапомним)
    17.03.2017 12:33
    5 | 1

  • Whois 
    Что за частный микроавтобус и куда он вез детей?
    17.03.2017 12:44
    0 | 3
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