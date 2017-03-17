В страшном ДТП на трассе М-9 погибла молодая семья из Ржева

Авария произошла 16 марта на 151-м километре трассы М-9 "Балтия" в Шаховском районе Подмосковья.

Авария произошла 16 марта на 151-м километре трассы М-9 "Балтия" в Шаховском районе Подмосковья.

Там столкнулись микроавтобус Citroen Jumper с автомобилем Lada Priora. В ДТП погибли два человека и десять пострадали. На снимках видно, что легковушка от сильного удара оплавилась и получила повреждения. Оба транспортных средства съехали в кювет.

Как сообщает газета «Шаховские новости», девочка в возрасте одного года и трех месяцев, находившаяся в легковом автомобиле, получила серьезные травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое. Она доставлена в Шаховскую ЦРБ. Решается вопрос о переводе ребенка в одну из больниц Москвы. Также пострадали восемь человек, которые находились в «Citroen Jumper».

Шесть детей в возрасте 10-14 лет из частного микроавтобуса доставлены в травматологическое отделение, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще двое – мама с младенцем – находятся в Шаховской ЦРБ под наблюдением врачей.

Как сообщает газета «Ржевские новости», в ДТП погибла молодая семья из Ржева.