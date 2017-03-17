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В Тверской области задержан грузовик с продукцией мясокомбината

17 Марта 2017 09:32
Автор: TIA

16 марта на  22 км автодороги Бежецк – Кесова Гора – Кашин около 17:00 экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль Foton, нарушивший ПДД.

Как сообщает vdvbezheck.ru, при проверке документов выяснилось, что за рулем грузовика, перевозившего продукцию Дмитровогорского мясокомбината в Бежецк, находился грузчик. У мужчины не было категории «С» в водительском удостоверении. Кроме того, водитель данного автомобиля находился на пассажирском сидении в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские в отношении нарушителя составили протокол. Грузовик эвакуирован на штрафстоянку.

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Метки: задержан грузовик госавтоинспекция задержала грузовик
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    По заголовку можно подумать, что левое мясо. Но на самом деле левый водитель.
    17.03.2017 10:03
    0 | 11

    • horton 
      Зато грузчик - "универсал"...)
      17.03.2017 10:16
      0 | 6

  • Proletary 
    Кому и водитель - мясо.
    17.03.2017 10:11
    0 | 5

  • 321pusk 
    Шедевральный текст.
    17.03.2017 11:23
    0 | 3

  • Я не ем печеньки 
    необходимо немедленно уничтожить груз) уничтожение еды в современной россии - наше все. не допустим!
    17.03.2017 12:54
    0 | 1
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