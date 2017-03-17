В Тверской области задержан грузовик с продукцией мясокомбината

16 марта на 22 км автодороги Бежецк – Кесова Гора – Кашин около 17:00 экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль Foton, нарушивший ПДД.

16 марта на 22 км автодороги Бежецк – Кесова Гора – Кашин около 17:00 экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль Foton, нарушивший ПДД.

Как сообщает vdvbezheck.ru, при проверке документов выяснилось, что за рулем грузовика, перевозившего продукцию Дмитровогорского мясокомбината в Бежецк, находился грузчик. У мужчины не было категории «С» в водительском удостоверении. Кроме того, водитель данного автомобиля находился на пассажирском сидении в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские в отношении нарушителя составили протокол. Грузовик эвакуирован на штрафстоянку.