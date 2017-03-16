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Тверская область готова к проведению ЕГЭ в досрочный период

16 Марта 2017 15:48
Автор: TIA

С 23 марта стартует досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 14 апреля. В Верхневолжье он пройдёт на базе Тверского педагогического колледжа. Уже проведены все необходимые мероприятия по организации и проведению этого этапа ЕГЭ.

В 2017 году пункты сдачи ЕГЭ будут оборудованы в 11 муниципалитетах региона, где их раньше не было. Ученикам этих территорий приходилось сдавать экзамен в других районах области.

На сдачу экзаменов в досрочный период подали заявления 209 человек. По информации Министерства образования региона, это больше, чем в прошлом учебном году. Увеличение желающих пройти аттестацию до старта основной кампании в ведомстве объясняют тем, что с текущего года выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ только досрочно и в резервные дни.

На досрочном этапе во всех аудиториях будет организована трансляция проведения ЕГЭ в режиме реального времени, применена технология печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков ответов участников в электронный вид непосредственного в пункте приема экзамена.

Соблюдение процедуры будут контролировать специалисты Министерства образования Тверской области, члены Государственной экзаменационной комиссии, федеральные инспекторы, общественные наблюдатели.

В Тверской области работает «горячая линия» по вопросам проведения единого государственного экзамена: +7 (4822) 32-06-19 (09:00 - 17:00 понедельник-пятница).

Действуют также федеральная «горячая линия» Рособрнадзора:
+7 (495) 984-89-19, (10:00 — 18:00 понедельник-пятница) и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.


Сообщает правительство Тверской области

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Метки: егэ Тверская область ЕГЭ 2017
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Комментарии (3)

  • Whois 
    Удручают новости о готовности к чему-либо, к чему должны быть готовы по определению.
Это говорит о том, что простое выполнение обычных обязанностей в верхних эшелонах области событие неординарное и достойное помещения в новости региона.

Если проще, то новостью может быть:
Иванов Иван Ваныч сегодня пришел на работу вовремя!
или круче
Иванов Иван Ваныч сегодня решил сходить на работу!
    16.03.2017 16:17
    0 | 3

  • Ferapont 
    Я так понимаю, у студентов "Тверского педагогического колледжа" с 23 марта до 14 апреля министерством запланированы каникулы ?
Согласно существующим требованиям нахождение лиц, непричастных к экзаменам, в месте проведения ЕГЭ недопустимо. Интересно, семестр автоматически продлят на две декады, иль пoхeрят часть программы обучения ?
    16.03.2017 16:43
    0 | 5

    • AlexR69 
      а что в договоре на обучение написано?
вот так и сделают :)
      16.03.2017 16:50
      0 | 1
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