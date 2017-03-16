Тверская область готова к проведению ЕГЭ в досрочный период

С 23 марта стартует досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 14 апреля. В Верхневолжье он пройдёт на базе Тверского педагогического колледжа. Уже проведены все необходимые мероприятия по организации и проведению этого этапа ЕГЭ.

С 23 марта стартует досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 14 апреля. В Верхневолжье он пройдёт на базе Тверского педагогического колледжа. Уже проведены все необходимые мероприятия по организации и проведению этого этапа ЕГЭ.

В 2017 году пункты сдачи ЕГЭ будут оборудованы в 11 муниципалитетах региона, где их раньше не было. Ученикам этих территорий приходилось сдавать экзамен в других районах области.

На сдачу экзаменов в досрочный период подали заявления 209 человек. По информации Министерства образования региона, это больше, чем в прошлом учебном году. Увеличение желающих пройти аттестацию до старта основной кампании в ведомстве объясняют тем, что с текущего года выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ только досрочно и в резервные дни.

На досрочном этапе во всех аудиториях будет организована трансляция проведения ЕГЭ в режиме реального времени, применена технология печати контрольных измерительных материалов и перевода бланков ответов участников в электронный вид непосредственного в пункте приема экзамена.

Соблюдение процедуры будут контролировать специалисты Министерства образования Тверской области, члены Государственной экзаменационной комиссии, федеральные инспекторы, общественные наблюдатели.

В Тверской области работает «горячая линия» по вопросам проведения единого государственного экзамена: +7 (4822) 32-06-19 (09:00 - 17:00 понедельник-пятница).

Действуют также федеральная «горячая линия» Рособрнадзора:

+7 (495) 984-89-19, (10:00 — 18:00 понедельник-пятница) и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.



Сообщает правительство Тверской области