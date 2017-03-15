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Тверские хирурги-урологи освоили операции по удалению больших камней из почек малоинвазивными способами

Тверские хирурги-урологи освоили операции по удалению больших камней из почек малоинвазивными способами - ТИА
15 Марта 2017 14:45
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

В Клинику Тверского государственного медицинского университета на несколько дней из Санкт-Петербурга приехал врач-уролог, кандидат медицинских наук Иван Горгоцкий, который провёл несколько операций и дал мастер-класс тверским коллегам по удалению камней из почек путём пункции и дробления. Эта операция применяется для удаления из почки камней большого размера. Она сравнительно не новая, но считается одной из самых сложных в техническом плане в урологии, потому как требует наличия современного высокотехнологичного оборудования и расходного материала, а также подготовки и навыков хирурга и бригады. Её научное название - перкутанная (чрескожная) нефролитотрипсия (дробление камня в почке).

Ранее такие камни удаляли через 15-20-ти сантиметровый разрез в поясничной области, что помимо длительного восстановительного периода, было чревато осложнениями, например, грыжами.

Теперь операция позволяет отказаться от открытых хирургических вмешательств. Камни размером 3 и более сантиметров удаляются через сантиметровый разрез, то есть период реабилитации очень короткий, уже на следующий день пациент может даже покинуть стационар.

- Очень радостно, что в тверской клинике появилась возможность делать такие операции, есть всё необходимое оборудование, грамотные специалисты, и мы будем активно внедрять этот метод лечения, потому что мочекаменная болезнь сейчас очень распространена, и заболеваемость год от года растёт, - рассказал ТИА Иван Александрович.

Операция заключается в следующем: делают пункцию почки специальной иглой под ультразвуковым контролем, вводят контрастное вещество, потом пункционный канал расширяется специальными инструментами, через него в почку проводят оптический инструмент, и под контролем зрения камень дробится различными способами: лазерным, ультразвуковым, пневматическим. Далее фрагменты аккуратно щипцами извлекают из почки, после на 3-4 дня в неё устанавливают специальный дренаж (нефростому).

- По времени операция может идти от 15-20 минут до 3-4 часов: это зависит уже от сложности каждого конкретного случая. Поэтому здесь важно предоперационное планирование, включающее в себя томографию, ультразвуковое сканирование. Вот сегодня, например, мы оперировали пациента с коралловидным камнем в почке, размер которого составляет более 3 см. Кроме большого размера показанием к перкутанной нефролитотрипсии стало также ожирение пациента, поскольку дистанционная нефролитотрипсия в данном случае невозможна, - пояснил Пётр Рубин, врач-уролог 2 хирургического отделения клиники ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России.

Теперь высокотехнологичные малоинвазивные операции по удалению камней из почек делают и тверские хирурги. В клинику Тверского государственного медицинского университета могут обращаться жители Твери и области, а также других регионов по полису ОМС, операции делают бесплатно.

 

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Метки: удаление камней из почки перкутанная нефролитотрипсия урология клиника тгму пётр рубин иван горгоцкий
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Комментарии (4)

  • Buzzer 
    Молодцы. Надо побольше таких центров и нормальных врачей.
    15.03.2017 15:36
    0 | 3

  • horton 
    Петр Рубин: Распространенность мочекаменной болезни в России высока... и в Тверской области - особенно...
    15.03.2017 15:50
    0 | 3

    • Buzzer 
      У нас вода плохая. Да и люди не очень...
      15.03.2017 16:05
      0 | 4

  • VladislaV 
    Я всегда думал, что маска должна закрывать нос и рот. Профэссор показал как правильно, век живи - век учись.
    15.03.2017 17:21
    0 | 0
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