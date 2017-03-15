В Твери попечительский совет и фонд «Доброе начало» помогут решить проблемы финансирования хосписа «Анастасия»

В Твери сейчас хоспис «Анастасия» работает на благотворительной основе. Регулярного финансирования у хосписа нет, как нет и стационара, который мог бы обеспечить надлежащий уход за неизлечимыми онкобольными. С 2017 года паллиативная помощь стала приоритетным направлением тверского благотворительного фонда «Доброе начало».

В Твери сейчас хоспис «Анастасия» работает на благотворительной основе. Регулярного финансирования у хосписа нет, как нет и стационара, который мог бы обеспечить надлежащий уход за неизлечимыми онкобольными. С 2017 года паллиативная помощь стала приоритетным направлением тверского благотворительного фонда «Доброе начало».

Руководитель фонда «Доброе начало» Алла Зеленина рассказала ТИА о том, какую помощь оказывает фонд хоспису.

- До 2017 года фонд «Доброе начало» в основном оказывал адресную помощь многодетным семьям, семьям с детьми с ограниченными возможностями. В начале 2016 года на одном из благотворительных мероприятий я познакомилась с руководителем хосписа «Анастасия» Александром Шабановым. Стало понятно, что хоспис как никто другой сегодня нуждается в помощи. Тогда-то и было принято решение поменять направление деятельности фонда. С 2017 года хоспис «Анастасия» стал приоритетом в работе «Доброго начала».

Еще в марте 2016 года фонд передал хоспису 80 упаковок одноразовых пеленок, необходимых для ухода за паллиативными больными. Осенью 2016 года хоспис безвозмездно получил 75 000 рублей. В феврале 2017 года были закуплены гигиенические средства для ухода за неизлечимыми больными на 60 000 рублей, приобретена инвалидная коляска, в марте будет закуплена смесь для энтерального питания.

- В Твери создается попечительский совет хосписа «Анастасия», в который, вместе с другими благотворительными организациями, спонсорами, войдет фонд «Доброе начало». Дело в том, что на сегодняшний день хоспис требует таких финансовых вложений, с которыми одному фонду «Доброе начало» не справиться.

Алла Зеленина рассказала, что сейчас идет сбор средств (600 000 рублей) на приобретение специального медицинского автомобиля, необходимого для работы выездных бригад хосписа. К сожалению, спонсоры охотнее готовы помогать детям и семьям, чем тем людям, которых уже нельзя спасти. Фонду предстоит большая работа: необходимо объяснить людям, готовым тратить деньги на добро, что паллиативные больные и семьи, столкнувшиеся с этим горем, как никто другой нуждаются в помощи.

Главная задача, которая будет стоять перед попечительским советом хосписа: решение вопроса со стационаром. На восстановление здания, которое выделено под стационар, необходимо 50 млн.рублей. Если у тверского хосписа появится стационар и финансирование станет регулярным, а не от случая к случаю, то, в большей мере, проблема оказания паллиативной помощи в Твери будет решена.