Под суд пойдёт тверичанин, который задушил подругу и сжёг её тело

СУ СК в Твери завершил расследование уголовного дела в отношении тверичанина, обвиняемого в убийстве. По данным предварительного расследования 9 января 2015 года мужчина поссорился со своей знакомой в квартире последней на улице Озерной, обхватил девушку руками за шею и задушил.

СУ СК в Твери завершил расследование уголовного дела в отношении тверичанина, обвиняемого в убийстве. По данным предварительного расследования 9 января 2015 года мужчина поссорился со своей знакомой в квартире последней на улице Озерной, обхватил девушку руками за шею и задушил.

Чтобы скрыть убийство, мужчина поджег постельное белье и матрас кровати, на которой находилось тело потерпевшей, и покинул место преступления. В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось собрать достаточную доказательственную базу, дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.