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На начало марта в базе данных службы занятости Тверской области насчитывается более 9 тысяч вакансий

14 Марта 2017 09:40
Автор: TIA

В январе и феврале 2017 года более 2,6 тысячи жителей Верхневолжья смогли найти работу с помощью службы занятости. Возможность временного трудоустройства получили около 200 человек, 13 граждан открыли собственное дело.

На начало марта в базе данных службы занятости - более 9 тысяч вакансий. Наибольшую потребность в сотрудниках испытывают сферы производства, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, торговли, строительства, транспорта, образования.

Востребованы как инженерно-технические сотрудники и служащие —3,9 тыс. свободных должностей, так и специалисты рабочих профессий — 5,4 тыс. вакансий.

По данным службы занятости, уровень регистрируемой безработицы на территории Верхневолжья остаётся на прежнем уровне и составляет 1%. Коэффициент напряжённости на рынке труда по сравнению с прошлым месяцем снизился на 0,1 единицы — до 0,9.

Главное управление по труду и занятости Тверской области продолжает реализацию программ по профобучению безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. С начала года к учёбе приступили более 470 человек, сообщает правительство Тверской области

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Метки: безработица служба занятости вакансии
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Комментарии (4)

  • MikeH 
    Ага. Открываем трудвсем.ру и дружно офигеваем от размеров оплаты труда. 
Интересно, как скоро с работников начнут деньги собирать за то, что они на работу ходят?
    14.03.2017 10:12
    0 | 2

    • Батька 
      Я у себя на предприятии уже 10 лет как ввел такую практику
      14.03.2017 10:25
      0 | 0

      • MikeH 
        Ну и как? Выгода прет?
        14.03.2017 11:13
        0 | 0

  • RSERG 
    Зарплату этих вакансий в студию!!!!!!!!
    14.03.2017 10:28
    0 | 1
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