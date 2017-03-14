На начало марта в базе данных службы занятости Тверской области насчитывается более 9 тысяч вакансий

В январе и феврале 2017 года более 2,6 тысячи жителей Верхневолжья смогли найти работу с помощью службы занятости. Возможность временного трудоустройства получили около 200 человек, 13 граждан открыли собственное дело.

В январе и феврале 2017 года более 2,6 тысячи жителей Верхневолжья смогли найти работу с помощью службы занятости. Возможность временного трудоустройства получили около 200 человек, 13 граждан открыли собственное дело.

На начало марта в базе данных службы занятости - более 9 тысяч вакансий. Наибольшую потребность в сотрудниках испытывают сферы производства, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, торговли, строительства, транспорта, образования.

Востребованы как инженерно-технические сотрудники и служащие —3,9 тыс. свободных должностей, так и специалисты рабочих профессий — 5,4 тыс. вакансий.

По данным службы занятости, уровень регистрируемой безработицы на территории Верхневолжья остаётся на прежнем уровне и составляет 1%. Коэффициент напряжённости на рынке труда по сравнению с прошлым месяцем снизился на 0,1 единицы — до 0,9.

Главное управление по труду и занятости Тверской области продолжает реализацию программ по профобучению безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. С начала года к учёбе приступили более 470 человек, сообщает правительство Тверской области