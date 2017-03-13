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В Тверскую область пришла настоящая весна

В Тверскую область пришла настоящая весна - ТИА
13 Марта 2017 14:44
Автор: TIA

Всю наступившую рабочую неделю в Тверской области будет по-весеннему тепло. Как сообщает тверской гидрометеоцентр, с 13 по 17 марта в регионе будет солнечно, а воздух прогреется  днем до +8 градусов. Ночью будет температура колебаться от 0 до -4 градусов.

Кстати, так тепло в нашем крае в первой половине марта бывает далеко не каждый год. Так, по данным многолетних наблюдений, средняя температура на 13 марта -4,5 °C. Минимальная температура 13 марта была зафиксирована в 1902 году, тогда в регионе стоял мороз -34,8 °C. Максимальная  - в 1997 году  10,8°C

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Метки: весна тепло
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Комментарии (6)

  • jazz-y 
    ну значит пойду в теплицу грядки под редиску копать...
    13.03.2017 15:02
    0 | 7

    • kudimov 
      А я поеду огурцы полью.
      13.03.2017 15:26
      0 | 3

    • abeltv 
      Уже посеял неделю назад, скоро взойдёт своя редисочка....
      13.03.2017 17:43
      0 | 1

  • bae99 
    Значит на майские снег будет...
    13.03.2017 15:08
    0 | 6

  • hatamoto san 
    зимы и так в этом году хватило, пора и на тепло завернуть
    13.03.2017 15:18
    0 | 3

  • abeltv 
    То, что весна пришла видно по дорогам в Твери и области! Раз асфальт вместо снега сходит,  то точно весна. Водители и пассажиры такого точно не перепутают, на своей шкуре (точнее пятой точке) прочувствовали...
    13.03.2017 17:46
    0 | 2
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