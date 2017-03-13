В Тверскую область пришла настоящая весна

Всю наступившую рабочую неделю в Тверской области будет по-весеннему тепло. Как сообщает тверской гидрометеоцентр, с 13 по 17 марта в регионе будет солнечно, а воздух прогреется днем до +8 градусов. Ночью будет температура колебаться от 0 до -4 градусов.

Всю наступившую рабочую неделю в Тверской области будет по-весеннему тепло. Как сообщает тверской гидрометеоцентр, с 13 по 17 марта в регионе будет солнечно, а воздух прогреется днем до +8 градусов. Ночью будет температура колебаться от 0 до -4 градусов.

Кстати, так тепло в нашем крае в первой половине марта бывает далеко не каждый год. Так, по данным многолетних наблюдений, средняя температура на 13 марта -4,5 °C. Минимальная температура 13 марта была зафиксирована в 1902 году, тогда в регионе стоял мороз -34,8 °C. Максимальная - в 1997 году 10,8°C