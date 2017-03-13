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В Твери учащийся колледжа во время продажи подменил iPhonе 6S на муляж

13 Марта 2017 11:05
Автор: TIA

В отношении 18-летнего учащегося колледжа было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана».

Молодой человек разместил на сайте «Авито» объявление о продаже оригинального телефона iPhonе 6S за 30 000 рублей. По объявлению к нему обратился житель Твери, который, осмотрев телефон, согласился приобрести его за 27 000 рублей. Не возражая против снижения цены, в момент расчета мошенник незаметно подменил телефон заранее заготовленной имитацией.

Получив деньги, подсудимый с места преступления скрылся и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно.

 

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Метки: мошенничество iphonе 6s поменил iphonе
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Комментарии (4)

  • Dobry кrtek 
    Колледж им. Коняева, сам из МГЕР, всё стандартно.
    13.03.2017 11:18
    0 | 9

  • peshehod 
    Неплохой трюк для 18-летнего фокусника. Далеко пойдет товарищ по криминальной лестнице, если руки вовремя не укоротить.
    13.03.2017 11:23
    0 | 8

  • angst_de 
    Согласен. Или по партийной!
    13.03.2017 11:35
    0 | 7

    • ДеД 
      НамЯкиваете или намЁкиваете?
      13.03.2017 13:53
      0 | 0
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