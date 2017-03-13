В Твери учащийся колледжа во время продажи подменил iPhonе 6S на муляж

В отношении 18-летнего учащегося колледжа было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана».
Молодой человек разместил на сайте «Авито» объявление о продаже оригинального телефона iPhonе 6S за 30 000 рублей. По объявлению к нему обратился житель Твери, который, осмотрев телефон, согласился приобрести его за 27 000 рублей. Не возражая против снижения цены, в момент расчета мошенник незаметно подменил телефон заранее заготовленной имитацией.
Получив деньги, подсудимый с места преступления скрылся и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев условно.
Комментарии (4)
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angst_de
13.03.2017 11:35
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7
ДеД
13.03.2017 13:53
0
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