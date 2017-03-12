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В Твери задержали похитителя коллекционных серебряных монет

12 Марта 2017 15:23
Автор: TIA

В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери поступило заявление от 39-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропали серебряные монеты стоиомстью больше 13 000 рублей.

В день происшествия заявитель распивал алкоголь у себя в квартире с малознакомым мужчиной. Когда потерпевший уснул, гость похитил из шкатулки пять коллекционных серебряных монет и скрылся. При осмотре места происшествия эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев рук, возможно принадлежащие подозреваемому.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний неработающий, ранее судимый за кражи житель Твери.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

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Метки: похитил монеты в твери умвд по тверской области тверские полицейские кража
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Комментарии (1)

  • antiER 
    Блин опять, два малознакомых мужика средних лет, хозяин квартиры не маргинал, вместе типа бухают, хозяин засыпает (для этого надо как минимум лечь). Стремимся в европу. И чего он ради 5 монет поперся в полицию? Это просо плата за услуги) Все очень странно....
    12.03.2017 16:52
    0 | 3
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