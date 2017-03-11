Во Ржеве неустановленный автомобиль сбил женщину и скрылся. ГИБДД разыскивает виновника

Во Ржеве 10 марта в 17.15 на пересечении ул.Советская пл.- ул.Бехтерева неустановленный водитель сбил 35-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Во Ржеве 10 марта в 17.15 на пересечении ул.Советская пл.- ул.Бехтерева неустановленный водитель сбил 35-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП она с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

Сведения об автомобиле (со слов пешехода) - легковой автомобиль иностранного производства, цвет – синий, фрагмент номера – 744, без буквенных обозначений.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, принимаются меры по установлению водителя и транспортного средства, причастного к совершению данного ДТП.