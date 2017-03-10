Опубликовано видео мощного столкновения автомобилей в Тверской области

Авария произошла еще 21 февраля в Рамешковском районе Тверской области.

Авария произошла еще 21 февраля в Рамешковском районе Тверской области. 29-летний водитель «Киа Рио» не справляется с управлением, из-за чего автомобиль разворачивает и выносит на встречную полосу движения. Там в «Киа» врезается «Лада Гранта». Мощное столкновение двух машин снял регистратор невиновного автомобиля.

Как ТИА сообщало ранее, в ДТП пострадал водитель «Киа». Он был госпитализирован с травмами.

Автор видео MaRkOvKa, смотреть с 00:30.