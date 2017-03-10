Тверские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства ЦФО по спортивной акробатике

С 1 по 3 марта в Воронеже прошли чемпионат и первенство ЦФО России по спортивной акробатике. Сборную команду Тверской области представляли спортсмены КСШОР № 2 (г. Тверь). В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из разных регионов ЦФО.

С 1 по 3 марта в Воронеже прошли чемпионат и первенство ЦФО России по спортивной акробатике. Сборную команду Тверской области представляли спортсмены КСШОР № 2 (г. Тверь). В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из разных регионов ЦФО.



Представляем всех тверских призеров:

Первенство ЦФО России

(11 – 16 лет) женские парные упражнения

Павлова Карина, Белова Дарья – 3 место (13 – 19 лет) женские парные упражнения

Кудрявцева Евгения, Козлова Полина – 3 место Командные соревнования – 3 место

Состав команды: Кудрявцева Евгения, Козлова Полина, Авраменко Алиса, Малькова Алёна, Чернецова Софья, Баженова Анастасия, Матвийчук Дмитрий. Чемпионат ЦФО России:

Командные соревнования – 3 место

Состав команды: Макшанова Юлия, Пичулина Елизавета, Дмитриева Владислава. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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