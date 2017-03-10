Тверские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства ЦФО по спортивной акробатике

С 1 по 3 марта в Воронеже прошли чемпионат и первенство ЦФО России по спортивной акробатике. Сборную команду Тверской области представляли спортсмены КСШОР № 2 (г. Тверь). В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из разных регионов ЦФО.
Представляем всех тверских призеров:
Первенство ЦФО России
(11 – 16 лет) женские парные упражнения
Павлова Карина, Белова Дарья – 3 место
(13 – 19 лет) женские парные упражнения
Кудрявцева Евгения, Козлова Полина – 3 место
Командные соревнования – 3 место
Состав команды: Кудрявцева Евгения, Козлова Полина, Авраменко Алиса, Малькова Алёна, Чернецова Софья, Баженова Анастасия, Матвийчук Дмитрий.
Чемпионат ЦФО России:
Командные соревнования – 3 место
Состав команды: Макшанова Юлия, Пичулина Елизавета, Дмитриева Владислава. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области
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