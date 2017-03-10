Тверская самбистка Дайна Амбарцумова завоевала серебро на чемпионате России

С 3 по 7 марта в Екатеринбурге прошел чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин. В весовой категории до 80 кг тверская самбистка Дайна Амбарцумова в финале уступила заслуженному мастеру спорта, неоднократной чемпионке мира и Европы Наталье Казанцевой из Омской области и в итоге завоевала серебряную медаль.

С 3 по 7 марта в Екатеринбурге прошел чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин. В весовой категории до 80 кг тверская самбистка Дайна Амбарцумова в финале уступила заслуженному мастеру спорта, неоднократной чемпионке мира и Европы Наталье Казанцевой из Омской области и в итоге завоевала серебряную медаль. Дайна также получила право выступать на чемпионате Европы, который пройдет в Минске в середине мая. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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