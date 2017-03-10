В Тверской области на трассе М-10 сбили 8-летнего ребёнка

9 марта, около 16.40 на 299 км трассы «Россия», в Вышнем Волочке, 26-летняя водитель Опель Астра, двигаясь в направлении Санкт-Петербурга по крайней правой полосе, сбила 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в непосредственной близости от него. В результате ДТП ребенок с полученными травмами был госпитализирован.
9 марта, в 22.15 на ул. Кольцевая в Твери трезвый 24-летний водитель Фольксваген Бора сбил 59-летнего пешехода, который находился на правой полосе проезжей части. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Комментарии (1)
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ЯэтоЯ
10.03.2017 09:26
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