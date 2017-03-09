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В Тверской области снижается заболеваемость туберкулезом

09 Марта 2017 13:16
Автор: TIA

24 марта во всем мире ежегодно проходит День борьбы с туберкулезом. В Тверской области заболеваемость в 2016 году уменьшилась на 9%, смертность снизилась на 27,2% ( за последние три года удалось достигнуть двухкратного снижения смертности от туберкулеза).
 
Последние два года противотуберкулезная служба использует ускоренные методы лабораторной диагностики туберкулеза, которые позволяют медикам определить степень пораженности заболеванием и подобрать наиболее эффективный лекарственный препарат.

Кроме того, для полноценного и качественного оказания медицинской помощи туберкулезным больным в составе службы функционируют фтизиотерапевтические, педиатрическое и подростковое, хирургическое торакальное отделения, отделение внелегочного и урологического туберкулеза, лучевой и лабораторной диагностики, работают 610 коек.

Напомним, что к группам риска относятся больные с хроническими заболеваниями – язвой, диабетом, пациенты, длительно принимающие гормоны, с заболеваниями печени, легких или другими хроническими болезнями.

Основным методом профилактики у детей является вакцинация, эффект которой сохраняется 7-10 лет. В соответствии с Национальным календарем прививок вакцинацию проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка, далее – в 7 лет, с 8 до 17 лет ставится диаскин-тест, который широко известен, информативен и безвреден.

У взрослых профилактика туберкулеза выражается в своевременном прохождении с 15 летнего возраста профилактических осмотров, которые включают флюорографические обследования с периодичностью раз в два года (пациентам высокой группы риска – ежегодно). Такая периодичность обусловлена результатами клинических наблюдений, согласно которым туберкулез в более запущенной стадии (с распадом легочной ткани) чаще выявляется у лиц, не проходивших обследование в течение 2 и более лет, что делает таких пациентов опасными для окружающих.

Выявление заболеваний на ранней стадии позволяет лечению протекать более эффективно и быстро. К примеру, очаговая форма может лечиться в дневном стационаре в течение 2 месяцев с последующим амбулаторным приемом препаратов еще 4-6 месяцев, а более сложная, кавернозная форма лечится 5-6 месяцев в круглосуточном стационаре, возможно хирургическое удаление части легкого и последующий прием препаратов в течении 8-12 месяцев. Препараты для лечения туберкулеза весьма дорогостоящие, они не продаются в аптеках. Пациентам диспансера выдаются бесплатно.

Медики подчеркивают, туберкулез – излечим. Главное – дисциплинированность больного и его желание вылечиться.

Справка:

Возбудитель туберкулеза передается преимущественно воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании больного «открытой» формой туберкулеза.
После инфицирования микобактериями туберкулеза наступает длительный период, который может продолжаться всю жизнь, когда защитные силы организма не дают развиться заболеванию. Поэтому заболеть туберкулезом может каждый, не зависимо от социального статуса. Примерно у 1 из 10 инфицированных, заболевание переходит в активную форму – туберкулез.

Однако не стоит паниковать – одного «чиха» в трамвае явно не достаточно для заболевания.   Нужен более-менее продолжительный контакт и восприимчивость (снижение иммунитета) у человека, которая может быть вызвана: плохим и нерегулярным питанием, стрессом и депрессией, вредными привычками, алкоголизмом, наркоманией и рядом других заболеваний, начиная от гастрита и язвы желудка, диабета и других хронических заболеваний, заканчивая синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекцией).

Классические симптомы туберкулеза легких – длительный (свыше 2-х недель) кашель с мокротой или «сухой», снижение веса, ночная потливость, слабость, субфебрильная температура (37-37.5). На более позднем этапе – боли в грудной клетке, одышка, кровохарканье.

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Метки: туберкулёз день борьбы с туберкулёзом признаки туберкулёза заболеваемость туберкулёзом
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