В Тверской области разыскивают свидетелей страшной аварии на трассе М-9

Участники клуба автопутешественников "Аргонавт" разыскивают свидетели страшной аварии, которая произошла 23 февраля на 327 км трассы М-9 в Нелидовском районе Тверской области.

Участники клуба автопутешественников "Аргонавт" разыскивают свидетели страшной аварии, которая произошла 23 февраля на 327 км трассы М-9 в Нелидовском районе Тверской области. Объявление на сайте Drive2.ru разместил пользователь Руслан Внедорожный.

Напомним, по предварительной информации "Мицубиси ASX" по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со "Шкодой". Пассажир "Мицубиси" скончался на месте, его супруга впала в кому и до сих пор не знает, что овдовела.

В группе поддержки "В Контакте" брат пострадавшей Марии написал: "Пока что не в сознании, глаза закрыты. Левой и правой рукой шевелит нормально, с правой стороной похуже. Но вроде как есть определенные подвижки. На теле достаточно много синяков, есть отеки. Иногда реагирует на речь учащением пульса. С ней нужно больше общаться хотя бы в одностороннем режиме". Друзья и родственники записывают аудиофайлы с рассказами, разговорами, чтобы вывести Машу из комы, чтобы она слушала записи, работал мозг, срабатывали ассоциации и память.

Родственники погибшего и девушки ищут любых свидетелей ДТП. Пока что подробности неизвестны, а Мария не может ничего сообщить. По любой информации можно напрямую связаться с родственниками Марии - Антоном и Алексеем, либо написать Руслану в личку на сайте Drive2.ru.