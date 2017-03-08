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В Тверской области разыскивают свидетелей страшной аварии на трассе М-9

В Тверской области разыскивают свидетелей страшной аварии на трассе М-9 - ТИА
08 Марта 2017 12:38
Автор: TIA

Участники клуба автопутешественников "Аргонавт" разыскивают свидетели страшной аварии, которая произошла 23 февраля на 327 км трассы М-9 в Нелидовском районе Тверской области. Объявление на сайте Drive2.ru разместил пользователь Руслан Внедорожный.

Напомним, по предварительной информации "Мицубиси ASX" по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со "Шкодой". Пассажир "Мицубиси" скончался на месте, его супруга впала в кому и до сих пор не знает, что овдовела.

В группе поддержки "В Контакте" брат пострадавшей Марии написал: "Пока что не в сознании, глаза закрыты. Левой и правой рукой шевелит нормально, с правой стороной похуже. Но вроде как есть определенные подвижки. На теле достаточно много синяков, есть отеки. Иногда реагирует на речь учащением пульса. С ней нужно больше общаться хотя бы в одностороннем режиме". Друзья и родственники записывают аудиофайлы с рассказами, разговорами, чтобы вывести Машу из комы, чтобы она слушала записи, работал мозг, срабатывали ассоциации и память.

Мария

Родственники погибшего и девушки ищут любых свидетелей ДТП. Пока что подробности неизвестны, а Мария не может ничего сообщить. По любой информации можно напрямую связаться с родственниками Марии - Антоном и Алексеем, либо написать Руслану в личку на сайте Drive2.ru.

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Метки: дтп в тверской области дтп на трассе м-9 разыскиваются свидетели дтп
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Комментарии (2)

  • Бегемот 
    а цель поиска?
    08.03.2017 14:11
    0 | 1

    • VladislaV 
      Ну все надеются что знакомый водитель не виноват и можно спать спокойно. Ведь пока выходит, что она и вылетела на встречку. Все знакомые всегда опытные, со стержнем, а навстречу козлы.

-Видимо сами и вылетели? С той М9 каждый день трагические новости…

-Машка водитель опытный! Много лет она с нами в колонне, было и по 20 автомобилей нарезала сотни километров за день. И тут на тебе… Один парень в комментариях написал что видел это ДТП и описал погоду и состояние дороги и видимости в тот день. Но все равно пока остается тайной, как автомобиль Машки оказался на встречке…

-Может уснула, если авария произошла утром, а выехали в ночь или рано утром. А может и снег-лед-каша сыграли роль.

-Не, Машка человек ответственный со стержнем, не думаю что уснула, сильно в этом сомневаюсь. Скорее все же погодные условия. Парень писал, что люди друг другу за 5км моргали
      08.03.2017 17:49
      0 | 0
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