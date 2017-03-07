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УФАС запретил пункту сбора металлолома использовать для рекламы образ с плаката "Родина-мать зовёт!"

07 Марта 2017 14:34
Автор: TIA

6 марта 2017 Комиссия Тверского УФАС России признала ненадлежащей рекламу услуг по сбору металлолома с использованием изображения плаката времен Великой Отечественной войны «Родина-мать зовёт!».

Комиссия пришла к выводу о том, что реклама не соответствует требованиям законодательства о рекламе, так как «рекламирование услуг коммерческой организации в сравнении с известным историческим образом может принижать значимость исторических событий и памятных лет, а также являться оскорбительным как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941−1945 годов», сказала заместитель руководителя Тверского УФАС России Людмила Посохова.

Кроме того, вопрос о соответствии рекламы закону был вынесен на рассмотрение экспертного совета по рекламе, члены которого выразили однозначную позицию о наличии нарушения и не допустимости распространения подобного рода рекламы.

Дополнительно, Тверское УФАС России проводило социологический опрос среди жителей города, больше половины участвующих в опросе согласились с недопустимостью такого распространения.

Организации, разместившей ненадлежащую рекламу, предписано прекратить ее распространение

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Метки: уфас реклама пункта по сбору металлолома образ с плаката "Родина-мать зовёт!"
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Комментарии (2)

  • uabumoderoff 
    Тверичанам очень нужны такие комиссии.Побольше таких комиссаров.
    07.03.2017 14:56
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Да, глядишь, и жизнь наладится.
      07.03.2017 15:06
      0 | 1
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