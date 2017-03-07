УФАС запретил пункту сбора металлолома использовать для рекламы образ с плаката "Родина-мать зовёт!"

6 марта 2017 Комиссия Тверского УФАС России признала ненадлежащей рекламу услуг по сбору металлолома с использованием изображения плаката времен Великой Отечественной войны «Родина-мать зовёт!».
Комиссия пришла к выводу о том, что реклама не соответствует требованиям законодательства о рекламе, так как «рекламирование услуг коммерческой организации в сравнении с известным историческим образом может принижать значимость исторических событий и памятных лет, а также являться оскорбительным как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941−1945 годов», сказала заместитель руководителя Тверского УФАС России Людмила Посохова.
Кроме того, вопрос о соответствии рекламы закону был вынесен на рассмотрение экспертного совета по рекламе, члены которого выразили однозначную позицию о наличии нарушения и не допустимости распространения подобного рода рекламы.
Дополнительно, Тверское УФАС России проводило социологический опрос среди жителей города, больше половины участвующих в опросе согласились с недопустимостью такого распространения.
Организации, разместившей ненадлежащую рекламу, предписано прекратить ее распространение
Комментарии (2)
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uabumoderoff
07.03.2017 14:56
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Uylo_Yobannen
07.03.2017 15:06
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