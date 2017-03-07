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Во время облавы на маршрутки № 8 в Твери правоохранительные органы задержали 12 водителей

Во время облавы на маршрутки № 8 в Твери правоохранительные органы задержали 12 водителей - ТИА
07 Марта 2017 13:07
Автор: TIA

3 марта Госавтоинспекция Тверской области вместе с Росгвардией и УГАДН провели массовую проверку маршрутных такси №8(208). Сообщается, что именно на данный маршрут в контролирующие органы поступает наибольшее количество жалоб от граждан.

3 марта было проверено 41 маршрутное такси №8. Выявлено 15 нарушений ПДД водителями, из которых 10 за управление ТС при наличии неисправностей, 2 – за неуплату штрафа в установленный законом срок.

В полицию были доставлены 12 водителей, все они граждане иностранных государств. Кто-то был задержан из-за отсутствия регистрации на территории России и неуплаты штрафов, а кто-то перевозил пассажиров с копиями карт маршрутов, вызывающих сомнение в подлинности, сообщает Госавтоинспекция региона.

Во время облавы правоохранители задержали автомобиль «Газель», находившийся в федеральном розыске, а также гражданина, который совершил уголовное преступление - нанесение телесных повреждений.

Кроме того, сотрудники УГАДН выявили 33 нарушения по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).

Жителей Твери просят сообщать информацию о водителях, управляющих автобусами или маршрутными такси, грубо нарушающих ПДД, либо если они находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Позвонить можно по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)58-04-00, 58-59-00.

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Метки: облава на маршрутки проверка фсб маршрутка №8
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Комментарии (5)

  • horror 
    сами же (господа полицейские) их крышуют
    07.03.2017 13:19
    2 | 3

  • ДеД 
    Хорошо.
Хорошо, что в Твери народу не надо ездить на работу (с работы) рано утром или поздно вечером - не на чем. И работы нет.
    07.03.2017 14:00
    1 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      На работу не хожу и радио не слушаю.
Что мне боженька пошлёт, выпью и покушаю.

Сергей Шнуров.
      07.03.2017 14:15
      0 | 2

  • Унук аль Хай 
    не видно буйной радости фракции антимаршрутчиков. Вероятно, тоскливо планируют альтернативные способы передвижения по городу....
    07.03.2017 14:33
    0 | 2

  • evgen692016 
    как же быть, господа?не трогают маршрутчиков- плохо, куда органы смотрят! как только за них взялись-еще хуже, без них не едется....
    07.03.2017 14:44
    0 | 2
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