Во время облавы на маршрутки № 8 в Твери правоохранительные органы задержали 12 водителей

3 марта Госавтоинспекция Тверской области вместе с Росгвардией и УГАДН провели массовую проверку маршрутных такси №8(208). Сообщается, что именно на данный маршрут в контролирующие органы поступает наибольшее количество жалоб от граждан.

3 марта Госавтоинспекция Тверской области вместе с Росгвардией и УГАДН провели массовую проверку маршрутных такси №8(208). Сообщается, что именно на данный маршрут в контролирующие органы поступает наибольшее количество жалоб от граждан.

3 марта было проверено 41 маршрутное такси №8. Выявлено 15 нарушений ПДД водителями, из которых 10 за управление ТС при наличии неисправностей, 2 – за неуплату штрафа в установленный законом срок.

В полицию были доставлены 12 водителей, все они граждане иностранных государств. Кто-то был задержан из-за отсутствия регистрации на территории России и неуплаты штрафов, а кто-то перевозил пассажиров с копиями карт маршрутов, вызывающих сомнение в подлинности, сообщает Госавтоинспекция региона.

Во время облавы правоохранители задержали автомобиль «Газель», находившийся в федеральном розыске, а также гражданина, который совершил уголовное преступление - нанесение телесных повреждений.

Кроме того, сотрудники УГАДН выявили 33 нарушения по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).

Жителей Твери просят сообщать информацию о водителях, управляющих автобусами или маршрутными такси, грубо нарушающих ПДД, либо если они находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Позвонить можно по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)58-04-00, 58-59-00.