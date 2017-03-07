7 марта тверские автомобилистки вместе с номерами и свидетельствами получают от ГИБДД цветы

7 марта сотрудники ГИБДД по Тверской области продолжают поздравлять тверских автомобилисток с наступающим Международным женским днём. С самого утра в МРЭО ГИБДД №1 дамам, которые пришли ставить автомобиль на учёт, вместе с номерами и свидетельствами вручали нежные тюльпаны.

7 марта сотрудники ГИБДД по Тверской области продолжают поздравлять тверских автомобилисток с наступающим Международным женским днём. С самого утра в МРЭО ГИБДД №1 дамам, которые пришли ставить автомобиль на учёт, вместе с номерами и свидетельствами вручали нежные тюльпаны. "Я, конечно, немного больше номерам рада, но получить цветы тоже очень приятно - и неожиданно!" - признаётся Екатерина, которая сегодня зарегистрировала автомобиль.

Сюрпризы для прекрасной половины человечества на сегодня не закончились: с 11:00 и до 14:00 "Цветочный патруль" госавтоинспекции "ловит" автомобилисток на улицах города. Экипажи ДПС стоят на площадях Терешковой, Гагарина, Советской и в Заволжье.

Напомним, 6 марта вечером сотрудники ГИБДД выстроили патрульные автомобили с горящими проблесковыми маячками восьмёркой и засняли результат с квадрокоптера, чтобы поздравить тверичанок.