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7 марта тверские автомобилистки вместе с номерами и свидетельствами получают от ГИБДД цветы

7 марта тверские автомобилистки вместе с номерами и свидетельствами получают от ГИБДД цветы - ТИА
07 Марта 2017 11:41
Автор: TIA

Фоторепортаж

7 марта сотрудники ГИБДД по Тверской области продолжают поздравлять тверских автомобилисток с наступающим Международным женским днём. С самого утра в МРЭО ГИБДД №1 дамам, которые пришли ставить автомобиль на учёт, вместе с номерами и свидетельствами вручали нежные тюльпаны. "Я, конечно, немного больше номерам рада, но получить цветы тоже очень приятно - и неожиданно!" - признаётся Екатерина, которая сегодня зарегистрировала автомобиль. 

Сюрпризы для прекрасной половины человечества на сегодня не закончились: с 11:00 и до 14:00 "Цветочный патруль" госавтоинспекции "ловит" автомобилисток на улицах города. Экипажи ДПС стоят на площадях Терешковой, Гагарина, Советской и в Заволжье.

Напомним, 6 марта вечером сотрудники ГИБДД выстроили патрульные автомобили с горящими проблесковыми маячками восьмёркой и засняли результат с квадрокоптера, чтобы поздравить тверичанок.

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Метки: гибдд по тверской области восьмое марта цветочный патруль
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Комментарии (2)

  • Bonch 
    ... и +  "открытки счастья" ?
    07.03.2017 11:50
    0 | 1

  • USSR 
    С утра меня тоже тормознули!
Приятно черт побери, когда тебя останавливают в 7-30 утра переживая о твоём самочувствии!
    07.03.2017 12:21
    0 | 1
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