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На КАЭС работала команда международных экспертов

На КАЭС работала команда международных экспертов - ТИА
06 Марта 2017 11:56
Автор: TIA

Фоторепортаж

С 27 февраля по 3 марта 2017 года на Калининской АЭС работала команда международных экспертов в рамках повторной партнерской проверки Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС). В состав команды вошли эксперты из Китая, России и Украины. Цель повторной партнерской проверки – оценка эффективности выполнения корректирующих мероприятий по результатам партнерской проверки 2014 года. Команда экспертов посмотрела, какие изменения произошли за 2 года, и насколько были выполнены рекомендации. Эксперты провели наблюдения, интервью с персоналом, проанализировали документацию.

 «Все цели проверки достигнуты, - сказал советник ВАО АЭС-МЦ Анатолий Зинченко. - Хочу поблагодарить руководство станции и новую команду Калининской АЭС, которая мне очень понравилась, с серьезными достижениями. Видны шаги по выполнению рекомендаций, определены короткие сроки проведения мероприятий. Уверен, что к концу года все результаты будут достигнуты. Мы увидели стопроцентную открытость, желание работать, сотрудничать, стремление узнавать новое».

В течение недели проверили ряд направлений деятельности: лидерство, эффективность организационной структуры, эксплуатация, приоритетные эксплуатационные цели, техническое обслуживание, ремонт, химия, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита и безопасность, подготовка персонала, надежность оборудования, опыт эксплуатации, противопожарная защита, противоаварийная готовность, противоаварийное реагирование.

На финальной встрече директор Калининской АЭС Виктор Игнатов поблагодарил команду экспертов за проделанную работу и еще раз обозначил приоритет безопасной работы АЭС, сделав акцент на ключевом факторе поведения персонала на работе - оценке риска выполняемой работы. Предприятие развивается, когда есть приверженность основным ценностям, как руководителей, так и специалистов станции.

ВАО АЭС – некоммерческая организация, не является надзорным органом. Ассоциация создана в 1989 году. По типам реакторов ее члены входят в четыре региональных центра –Атлантский, Парижский, Московский и Токийский. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрения передового опыта.

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Метки: каэс Калиниснкая атомная станция Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций
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