Во Ржеве по нескольку машин ежедневно застревают в гигантской луже

Во Ржеве Тверской области машины застревают в гигантской луже. В группе "Подслушано. Ржев", где были опубликованы фото и видео с места происшествия, остроумные комментаторы уже окрестили "омут" на Ленинградском шоссе "Ржевским заливом".

Во Ржеве Тверской области машины застревают в гигантской луже. В группе "Подслушано. Ржев", где были опубликованы фото и видео с места происшествия, остроумные комментаторы уже окрестили "омут" на Ленинградском шоссе "Ржевским заливом".

За кадром видео, где запечатлена борьба мусоровоза с водной преградой, очевидцы замечают: "Когда провалится кто-нибудь - только тогда что-то сделают". По сообщению ржевитян, в луже каждый день застревает до пяти машин.