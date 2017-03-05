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Во Ржеве по нескольку машин ежедневно застревают в гигантской луже

Во Ржеве по нескольку машин ежедневно застревают в гигантской луже - ТИА
Фото: Подслушано. Ржев (PR)
05 Марта 2017 10:20
Автор: TIA

Во Ржеве Тверской области машины застревают в гигантской луже. В группе "Подслушано. Ржев", где были опубликованы фото и видео с места происшествия, остроумные комментаторы уже окрестили "омут" на Ленинградском шоссе "Ржевским заливом". 

Фото: Подслушано. Ржев (PR)

Фото: Подслушано. Ржев (PR)

За кадром видео, где запечатлена борьба мусоровоза с водной преградой, очевидцы замечают: "Когда провалится кто-нибудь - только тогда что-то сделают". По сообщению ржевитян, в луже каждый день застревает до пяти машин.

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Метки: дороги в Тверской области автомобили застревают в луже ржев
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Комментарии (4)

  • romich 
    Ну и перегородили бы дорогу-так  нет, будут фотографировать до усёра,  и мусолить потом в своих сетях.
    05.03.2017 10:55
    0 | 3

    • awk555 
      Мудак,а если не объехать!
      05.03.2017 11:04
      2 | 1

      • romich 
        Тогда, конечно, тебе и тебе  подобным  нужно переть напролом.  Дебилам везде у нас дорога и почет.
        05.03.2017 11:11
        0 | 3

  • ZloyTT 
    мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (народный фольклор)
    05.03.2017 11:33
    0 | 1
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