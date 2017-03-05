В Твери и области продавали фальшивое сливочное масло

Тверская межобластная ветеринарная лаборатория выявила факты фальсификации сливочного масла жирами немолочного происхождения
Проверку не прошли 15 проб, отобранных от масел «Крестьянское» жирностью 72,5%, «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, «Деревенскойподворье, высший сорт, м.д.ж. 62,0%, „Экомилк 82,5%“, произведенных на предприятиях Московской области, а также один образец масла „Вологодские традиции золотое 82,5%“, производителем которого является предприятие, расположенное в Красноярском крае.
Продавали такое ненастоящее масло в магазинах Твери, Осташкова, Пено и поселка Селижарово. Результаты проверки направлены в управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия соответствующих мер. Сообщает Тверская МВЛ
Комментарии (5)
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dsmile
04.03.2017 23:43
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