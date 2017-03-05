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В Твери и области продавали фальшивое сливочное масло

04 Марта 2017 21:18
Автор: TIA

Тверская межобластная ветеринарная лаборатория выявила факты фальсификации сливочного масла жирами немолочного происхождения

Проверку не прошли 15 проб, отобранных от масел «Крестьянское» жирностью 72,5%, «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, «Деревенскойподворье, высший сорт, м.д.ж. 62,0%, „Экомилк 82,5%“, произведенных на предприятиях Московской области, а также один образец масла „Вологодские традиции золотое 82,5%“, производителем которого является предприятие, расположенное в Красноярском крае.

Продавали такое ненастоящее масло в магазинах Твери, Осташкова, Пено и поселка Селижарово. Результаты проверки направлены в управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия соответствующих мер. Сообщает Тверская МВЛ

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Метки: сливочное масло фальшивое масло тверская мвл
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Комментарии (5)

  • uabumoderoff 
    Это не новость.Вот если бы продавали НАСТОЯЩЕЕ сливочное масло.Это была бы новость!
    04.03.2017 21:44
    0 | 5

    • rsergets 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      05.03.2017 01:04
      0 | 0

  • bae99 
    Масло с Красноярского края? А почему не с Колымы?
    04.03.2017 21:53
    0 | 1

  • pereima 
    Такое впечатление, что ТМВЛ считает, что только отрицательный результат является результатом. Реально их "15 проб" ни о чем не говорят, если нет информации, а сколько всего было проб. Если 2000, то не о чем говорить, менее 1%. А вот если из 18 проб 15 оказалось фальсифицированными, тогда караул.
    04.03.2017 23:02
    0 | 0

  • dsmile 
    Страна Фальшивая.
    04.03.2017 23:43
    0 | 1
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