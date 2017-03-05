В Твери и области продавали фальшивое сливочное масло

Тверская межобластная ветеринарная лаборатория выявила факты фальсификации сливочного масла жирами немолочного происхождения

Тверская межобластная ветеринарная лаборатория выявила факты фальсификации сливочного масла жирами немолочного происхождения

Проверку не прошли 15 проб, отобранных от масел «Крестьянское» жирностью 72,5%, «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, «Деревенскойподворье, высший сорт, м.д.ж. 62,0%, „Экомилк 82,5%“, произведенных на предприятиях Московской области, а также один образец масла „Вологодские традиции золотое 82,5%“, производителем которого является предприятие, расположенное в Красноярском крае.

Продавали такое ненастоящее масло в магазинах Твери, Осташкова, Пено и поселка Селижарово. Результаты проверки направлены в управление Россельхознадзора по Тверской области для принятия соответствующих мер. Сообщает Тверская МВЛ