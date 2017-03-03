В Твери устроили облаву на маршрутки №8

В Твери гаишники, ОМОН и сотрудники ФСБ останавливают все маршрутки №8. Колонны автомобилей ПАЗ выстроились на Соминке на ул. Кольцевая, в центре Твери у магазина «Олимп», на площади Терешковой. Пассажиров высаживают без объяснения причин.

В Твери гаишники, ОМОН и сотрудники ФСБ останавливают все маршрутки №8. Колонны автомобилей ПАЗ выстроились на Соминке на ул. Кольцевая, в центре Твери у магазина «Олимп», на площади Терешковой. Пассажиров высаживают без объяснения причин.

О происходящем ТИА сообщили читатели. Елена рассказала, что на Соминке тормозят все подряд маршрутки №8, огромная колонна машин уже выстроилась по ул. Кольцевая, недалеко от торгового центра «Кредо». Об облаве на «восьмерки» рассказал и читатель Алексей.

Наша съемочная группа выехала на площадь Терешковой, где также на аварийках стоят автобусы того же маршрута. В одной из них сидят все водители остановленных "восьмёрок", вход в маршрутку преграждает широкая спина ОМОНовца.

- Не положено заходить, не положено снимать, - сказал сотрудник ОМОН.

Сотрудник УФСБ, работавший здесь, был, как водится у представителей этой структуры, предельно краток:

- Проводится проверка соблюдения законности.

Источник ТИА среди тверских перевозчиков рассказал, что такие плановые проверки проводятся регулярно.

- В этот раз жертвой стал восьмой маршрут. Просто берут и тормозят все подряд машины. Высаживают пассажиров без объяснения причины. Люди не могут добраться в больницы, опаздывают на работу, но стражам порядка до этого нет дела.