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В Твери устроили облаву на маршрутки №8

В Твери устроили облаву на маршрутки №8 - ТИА
03 Марта 2017 16:08
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери гаишники, ОМОН и сотрудники ФСБ останавливают все маршрутки №8. Колонны автомобилей ПАЗ выстроились на Соминке на ул. Кольцевая, в центре Твери у магазина «Олимп», на площади Терешковой. Пассажиров высаживают без объяснения причин.

О происходящем ТИА сообщили читатели. Елена рассказала, что на Соминке тормозят все подряд маршрутки №8, огромная колонна машин уже выстроилась по ул. Кольцевая, недалеко от торгового центра «Кредо». Об облаве на «восьмерки» рассказал и читатель Алексей.

Наша съемочная группа выехала на площадь Терешковой, где также на аварийках стоят автобусы того же маршрута. В одной из них сидят все водители остановленных "восьмёрок", вход в маршрутку преграждает широкая спина ОМОНовца.

- Не положено заходить, не положено снимать, - сказал сотрудник ОМОН.

Сотрудник УФСБ, работавший здесь, был, как водится у представителей этой структуры, предельно краток:

- Проводится проверка соблюдения законности.

Источник ТИА среди тверских перевозчиков рассказал, что такие плановые проверки проводятся регулярно.

- В этот раз жертвой стал восьмой маршрут. Просто берут и тормозят все подряд машины. Высаживают пассажиров без объяснения причины. Люди не могут добраться в больницы, опаздывают на работу, но стражам порядка до этого нет дела.

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Метки: облава на маршрутки проверка фсб маршрутка №8
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Комментарии (24)

  • peshehod 
    В Китае 8 - счастливое число. может, Кто-То Очень Важный решил расставить автобусы в городе по фэн-шую, чтобы жизнь наконец наладилась?
    03.03.2017 16:22
    5 | 1

    • awk555 
      Давно пора,а то одни шайтаны-уроды иноземные!И вообще всех закрыть нелегалов!Вот в Ярославле все маршрутки ездят с кондукторами,которые продают билеты и водители -СЛАВЯНЕ!!! (Сам удивился,а такое оказывается возможно)!
      03.03.2017 18:07
      3 | 6

      • Freedom2000 
        Да ладно-в Ярике тоже ословодов хватает.И манера езды такая же-по проспекту Октября,только в лёт,с третьего ряда к остановкам шныряют,да налево со среднего поворачивают.
        03.03.2017 19:21
        0 | 0

  • Бертран 
    Военные люди когда рубят лес, то не видят не только щепок, но и вообще ничего. Отправить на верную смерть взвод и тем спасти роту, это признак военного таланта, господа.
    03.03.2017 16:27
    9 | 2

    • Djunior 
      Признаком военного таланта является выигранное без единого выстрела (ну или почти без единого выстрела) сражение, а не рубка леса.
      03.03.2017 16:47
      0 | 7

  • zilberman 
    Не может быть! Откуда такое счастье ? У кого то открылись глаза?  Кто то вышел из спячки? Маршрутчик подбил какую то шишку на дороге?
    03.03.2017 16:31
    6 | 9

  • hockey 
    То каждый день орут что надо порядок наводить с маршрутками, то менты охренели кто-то на работу из-за них опоздал. Вот народ.....
    03.03.2017 16:32
    7 | 12

    • Freedom2000 
      А нашему народу что не делай-всё равно недовольны будут.Это уже диагноз.
      03.03.2017 19:23
      1 | 0

  • BARBAdos 
    восьмерку никогда не прикроют - там туева хуча людей из кооп. Светлый ездят ежедневно и обратно. Кроме нее там никакого транспорта нет.
    03.03.2017 16:45
    2 | 4

    • maxxx72 
      Смешно. Может ее никогда не прикроет потому что с нее кормятся нужные люди?
      03.03.2017 16:49
      1 | 7

      • BARBAdos 
        точно, куча людей залезают на маршрутку и начинают жрать на ней - тоже смешно?
        03.03.2017 16:52
        5 | 3

  • Michasik 
    Гоняют и нарушают - все их ругают, куда гаи смотрит, спрашивают. ГИБДД проводят проверку - все начинают плакать - до работы трудно добраться, высаживают без объяснения причин - ГИБДД учиняют беспредел. Вы уж народ определитесь чего хотите? Пожалуйста ездите на общественном транспорте. Я например живу на Соминке, до работы можно доехать только на 8. Для меня, остановка этого маршрута - катастрофа.
    03.03.2017 17:12
    5 | 5

  • Michasik 
    Конфисковать незаконно работающие маршрутки и передать их городу. пусть ездят как общественный транспорт.
    03.03.2017 17:13
    3 | 8

  • horosheeva.inna 
    Правильно-запретить нахрен 8 маршрутки. Нечего жителям соминки свой район покидать. Обнести еще его колючей провлокой!
    03.03.2017 17:16
    2 | 7

  • Житель подземелья 
    Ну судя по лицам водил этого маршрута там как минимум можно за нелегальное нахождение на территории РФ поискать. А уж если ФСБ, то может и террористов найдут парочку, которые в розыске. А вообще один из самых лихих маршрутов, на нем реально страшно ездить.
    03.03.2017 17:29
    2 | 7

  • goscha 
    Давно пора проверить все маршрутки 208 маршрута и выслать из страны всех водителей кавказской национальности этого маршрута. Неужели, ГИБДД меня услышало, я очень долго просил их провести проверку маршрутных такси №208. Мда, печалька, а их предупреждали, этих "тупых" водятлов, что, когда-нибудь нарвётесь на неприятности, вот, и нарвались, на крупную шишку. Маршрут, может быть и не закроют, но всех нерусских водятлов, надеюсь депортируют на Родину и запретят им работать на маршруте вообще. Долой НЕРУССКИХ!!! Освободите рабочие места РУССКИМ!!!
    03.03.2017 17:30
    4 | 1

    • Valter 
      Твое место давно ждет тебя, на свиноферме)))
      03.03.2017 19:25
      0 | 1

  • aldan 
    Не много не в тему
Как родителей кинули на миллионы рублей в пользу гаишников
http://svpressa.ru/society/article/167401/     Выводы делайте сами
    03.03.2017 17:32
    1 | 1

    • Freedom2000 
      Правильно там один в комментах написал-"Провокация для стада".Статья-очередной высер доморощенного "борца с ментовским беспределом",ищущего популярности в интернете.
      03.03.2017 19:30
      0 | 1

  • goscha 
    Кстати, кто из водителей маршрутных такси №208 не хочет попасть в лапы ФСБ, те укорачивают свой маршрут и не едут до Соминки и объезжают Площадь Гагарина по второстепенной дороге. Сообщается, что на аварийках стоит маршрутное такси №208 у бывшего магазина "Околица".
    03.03.2017 17:49
    1 | 1

  • ilich 
    Дикость какая... 
ФСБ трудно спланировать свою операцию без нанесения ущерба простым горожанам, - профессионалов не осталось совсем в УФСБ по Тверской области?
    03.03.2017 18:37
    0 | 1

    • Valter 
      Они работают по принципу "Бей своих, чтобы чужие боялись")))
      03.03.2017 19:27
      0 | 1

  • sad 
    хоть так.." ма -ла- д -цы"!
    03.03.2017 19:19
    2 | 2

  • buch 
    Надо было ещё привлечь ВКС и вертолетный полк из Торжка.Всё равно пост идет. а так хоть какое развлечение для горожан.
    03.03.2017 19:41
    0 | 0
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