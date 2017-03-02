Упрдор «Россия»: в период паводка несколько участков на трассах М-9 и М-10 в Тверской области могут оказаться в зоне подтопления

По прогнозам синоптиков, учитывающих данные многолетних гидрологических наблюдений, этой весной в зоне возможного подтопления в регионе могут оказаться два участка трассы М-10 «Россия» (км 112-114 и км 250+500- 265+500), а также два моста на трассе М-9 «Балтия» (на 330-ом и 392-ом км).

По прогнозам синоптиков, учитывающих данные многолетних гидрологических наблюдений, этой весной в зоне возможного подтопления в регионе могут оказаться два участка трассы М-10 «Россия» (км 112-114 и км 250+500- 265+500), а также два моста на трассе М-9 «Балтия» (на 330-ом и 392-ом км).

В период прохождения паводка на федеральных дорогах в Тверской области будут круглосуточно дежурить 82 единицы дорожной техники и более 100 специалистов.

«Для предотвращения сползания грунта от дождевой и талой воды и укрепления дорожных склонов заготовлено более 1250 кубометров песка и щебня и 8 кубометров пиломатериалов», - сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

Также создана противопаводковая комиссия, разработан план соответствующих мероприятий. В соответствии с ним федеральные дорожники проводят обследование искусственных дорожных сооружений для предупреждения размывов конусов и насыпей, а также объездных путей, попадающих в зону подтопления участков дорог. Подрядные организации приступили к расчистке труб и железобетонных водоотводных устройств от снега, наледи и грязи, а также сбросу снежных валов с верха земляного полотна.