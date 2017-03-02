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Упрдор «Россия»: в период паводка несколько участков на трассах М-9 и М-10 в Тверской области могут оказаться в зоне подтопления

02 Марта 2017 16:45
Автор: TIA

По прогнозам синоптиков, учитывающих данные многолетних гидрологических наблюдений, этой весной в зоне возможного подтопления в регионе могут оказаться два участка трассы М-10 «Россия» (км 112-114 и км 250+500- 265+500), а также два моста на трассе М-9 «Балтия» (на 330-ом и 392-ом км).

В период прохождения паводка на федеральных дорогах в Тверской области будут круглосуточно дежурить 82 единицы дорожной техники и более 100 специалистов.

«Для предотвращения сползания грунта от дождевой и талой воды и укрепления дорожных склонов заготовлено более 1250 кубометров песка и щебня и 8 кубометров пиломатериалов», - сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

Также создана противопаводковая комиссия, разработан план соответствующих мероприятий. В соответствии с ним федеральные дорожники проводят обследование искусственных дорожных сооружений для предупреждения размывов конусов и насыпей, а также объездных путей, попадающих в зону подтопления участков дорог. Подрядные организации приступили к расчистке труб и железобетонных водоотводных устройств от снега, наледи и грязи, а также сбросу снежных валов с верха земляного полотна.

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Метки: паводок упрдор зона подтопления трассы м-10 и м-9
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Комментарии (1)

  • Унук аль Хай 
    таааак.... как показывает опыт наблюдения за пресс-релизами Упрдора, если они утверждают что к чему-то готовы, то: 
1. Это что-то обязательно произойдет и будет вести за собой разрушительные последствия.
2. Степень готовности пребывает в обратной зависимости от бравурности пресс-релиза.
    02.03.2017 19:21
    0 | 0
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