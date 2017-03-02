Экс-директор "Савёловского машиностроительного завода" проведёт за решёткой 4 года

С 5 октября 2010 по 1 января 2012 года генеральный директор ОАО «Савеловский машиностроительный завод» Сергей Чижиков по предварительному сговору с заместителем главного конструктора предприятия Фатеевым, при пособничестве других лиц предоставил в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подложные документы о якобы выполненных работах заводом и Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» по государственным контрактам, заключенным 30 марта 2010 года между ОАО «СМЗ» и Минпромторгом России на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере станкостроения.

С 5 октября 2010 по 1 января 2012 года генеральный директор ОАО «Савеловский машиностроительный завод» Сергей Чижиков по предварительному сговору с заместителем главного конструктора предприятия Фатеевым, при пособничестве других лиц предоставил в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подложные документы о якобы выполненных работах заводом и Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» по государственным контрактам, заключенным 30 марта 2010 года между ОАО «СМЗ» и Минпромторгом России на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере станкостроения. Таким образом директор и его "команда" похитили деньги из федерального бюджета, выделенные в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы в сумме 127 млн. рублей.

30 ноября 2016 года заместитель главного конструктора предприятия Фатеев осужден судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.

Приговором суда Сергей Чижиков признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении Чижикова и Фатеева возбуждены региональным СК России по материалам ФСБ и МВД.

Уголовное дело в отношении пособников Чижикова и Фатеева возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ и находится в производстве.