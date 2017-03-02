Очевидица ДТП в Твери: "Водитель показывал мне язык и не заметил, как сбил девочку"

ДТП произошло 2 марта около 14:15 у дома № 21А по проспекту Чайковского . Водитель «Деу Нексия» сбил семилетнюю девочку. Мама ребенка, которая работает рядом с местом происшествия, тут же прибежала к дочке и уехала вместе с ней в больницу.

ДТП произошло 2 марта около 14:15 у дома № 21А по проспекту Чайковского . Водитель «Деу Нексия» сбил семилетнюю девочку. Мама ребенка, которая работает рядом с местом происшествия, тут же прибежала к дочке и уехала вместе с ней в больницу.

Сотрудники ГИБДД нашли очевидицу случившегося. Женщина рассказала, что сразу обратила внимание на водителя: он на большой скорости вывернул с улицы Склизкова на проспект Чайковского и при этом успел показать ей язык - но не заметил двух девочек, переходивших дорогу и сбил одну из них.

Водитель Руслан заявил, что женщина все врет и ей должно быть стыдно за свои выдумки.

По словам мужчины, дети перебегали проезжую часть не по пешеходному переходу, а в нескольких метрах от него. Они выбежали на дорогу неожиданно. Руслан поднял девочку с асфальта, посадил ее в салон своего авто и вызвал скорую помощь.