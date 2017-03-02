tvernews.ru
02 марта Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Очевидица ДТП в Твери: "Водитель показывал мне язык и не заметил, как сбил девочку"

Очевидица ДТП в Твери: "Водитель показывал мне язык и не заметил, как сбил девочку" - ТИА
02 Марта 2017 15:55
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

ДТП произошло 2 марта около 14:15 у дома № 21А по проспекту Чайковского . Водитель «Деу Нексия» сбил семилетнюю девочку. Мама ребенка, которая работает рядом с местом происшествия, тут же прибежала к дочке и уехала вместе с ней в больницу.

Сотрудники ГИБДД нашли очевидицу случившегося. Женщина рассказала, что сразу обратила внимание на водителя: он на большой скорости вывернул с улицы Склизкова на проспект Чайковского и при этом успел показать ей язык - но не заметил двух девочек, переходивших дорогу и сбил одну из них.

Водитель Руслан заявил, что женщина все врет и ей должно быть стыдно за свои выдумки.

По словам мужчины, дети перебегали проезжую часть не по пешеходному переходу, а в нескольких метрах от него. Они выбежали на дорогу неожиданно. Руслан поднял девочку с асфальта, посадил ее в салон своего авто и вызвал скорую помощь.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сбили ребенка сбил ребенка в твери ребенок попал под колеса
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • ilich 
    Смешная очевидица. 
Если машина с бешеной скорость выворачивала на Чайсковского, то с какой же скоростью она пересекала проезжую часть?
    Прикрепленные изображения:
    02.03.2017 16:12
    3 | 3

    • Paul_Moriarty 
      100% врет! Со Склизкова просто невозможно повернуть на большой скорости. Там на путях такие ямищи, колеса поотлетают.
      02.03.2017 16:23
      1 | 3

  • bae99 
    Тетка средним пальцем классно показывает...:-) 
Сразу видно автоненавистница...
Соглашусь с Полем, там действительно на скорости не вырулить - колеса освободятся от повозки...
    02.03.2017 16:32
    0 | 1

  • horton 
    Не оправдывая водителя... Повезло ему крупно с очевидицей...)
    02.03.2017 16:35
    0 | 1

  • Добрая Мышь 
    весна пришла ..обострение в силе
    02.03.2017 16:38
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре в детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
57

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
44

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100