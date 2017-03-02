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Пациентам детской областной больницы помогут восстановить документы, утраченные во время пожара

02 Марта 2017 12:32
Автор: TIA

Жителям региона, чьи документы были утрачены в результате пожара в детской областной клинической больнице, окажут помощь в их восстановлении. Соответствующее поручение дал Губернатор Игорь Руденя.

Для оформления новых документов необходимо обратиться в Главное управление региональной безопасности Тверской области по телефону (4822) 34-14-74. Приём обращений идёт в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

В настоящее время детская областная больница работает в штатном режиме: восстановлена плановая госпитализация, врачи ведут приём пациентов. Дети, находившиеся на стационарном лечении в здании, пострадавшем от пожара 24 февраля, переведены в новый корпус больницы.

Здесь же теперь работают нейрохирургическое и урологическое отделения, которые располагались в сгоревшем корпусе учреждения. Пациентам педиатрического и неврологического отделений №1 и №2 оказывают помощь на базе гинекологической больницы на Рыбацкой, 22.

Актуальную информацию о работе детской областной больницы можно узнать по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения Тверской области 8-800-250-46-28, в приёмном отделении больницы на наб. Степана Разина, 23 и по телефону (4822)34-41-54. сообщает правительства Тверской области

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Метки: детская областная больница игорь руденя
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