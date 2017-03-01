В Тверской области сотрудники МЧС провели учения на заводе

1 марта 2017 года в Калининском районе Тверской области состоялось пожарно-тактическое занятие на одном из крупных заводов.

1 марта 2017 года в Калининском районе Тверской области состоялось пожарно-тактическое занятие на одном из крупных заводов.

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации весь персонал организации, а это более двухсот человек, были эвакуированы на безопасное расстояние. По легенде, один работник оказался отрезанным от выхода едким дымом. Прибывшие сотрудники пожарных подразделений вывели его из здания. Далее огнеборцы провели разведку помещения и ликвидировали условный очаг возгорания.

Во время учения было отработано взаимодействие пожарных подразделений с администрацией завода. Также руководство и сотрудники МЧС России по Тверской области ознакомились с помещениями предприятия и с особенностями строения, сообщает пресс-служба ведомства.