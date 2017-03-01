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В Тверской области сотрудники МЧС провели учения на заводе

01 Марта 2017 21:00
Автор: TIA
Фотограф: УМЧС России по Тверской области

Фоторепортаж

1 марта 2017 года в Калининском районе Тверской области состоялось пожарно-тактическое занятие на одном из крупных заводов.

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации весь персонал организации, а это более двухсот человек, были эвакуированы на безопасное расстояние. По легенде, один работник оказался отрезанным от выхода едким дымом. Прибывшие сотрудники пожарных подразделений вывели его из здания. Далее огнеборцы провели разведку помещения и ликвидировали условный очаг возгорания.

Во время учения было отработано взаимодействие пожарных подразделений с администрацией завода. Также руководство и сотрудники МЧС России по Тверской области ознакомились с помещениями предприятия и с особенностями строения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Метки: учения учения мчс мчс провело учения
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Комментарии (4)

  • Dobry кrtek 
    Значит скоро сгорит заводец... Примета такая. Недавно одну больничку также "спасали от огня" учебно на 5 с +, а потом уже и не учебно на 3 с -.
    01.03.2017 21:15
    0 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      В случае с больничкой между учениями и эпик фейлом почти год прошёл.
      01.03.2017 21:26
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Москва не сразу строилась...) Поспешишь-людей насмешишь.
        01.03.2017 21:31
        0 | 0

  • Nyuta 
    Хоть делом занялись, а то все кошек с деревьев снимают
    01.03.2017 23:30
    0 | 0
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