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В Твери при строительстве дороги к элитному дому в асфальт закатали колодец ливнёвки

В Твери при строительстве дороги к элитному дому в асфальт закатали колодец ливнёвки - ТИА
01 Марта 2017 10:56
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери при строительстве дороги к новому элитному дому в асфальт закатали колодец ливневой канализации. По словам рабочих МУП "ЖЭК", всеми забытый колодец у дома 46 по Смоленскому переулку они обнаружили случайно. Люк ливнёвки оказался погребён под слоями песка, гравия и асфальта, на глубине около 80 см. Теперь рабочим предстоит установить ещё одно железобетонное кольцо, чтобы вывести колодец на уровень дороги - иначе прочистить и промыть трубы в случае необходимости не удастся. 

Это уже не первая ошибка, выявленная здесь. В 2015 году, когда дом и подъездная дорога к нему были достроены, жители домов в районе стадиона Юных пионеров оказались отрезаны от центральных городских улиц: бордюрный камень на Смоленском был уложен поперёк съезда с набережной, им приходилось ездить в центр по разбитой строителями дороге.

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Метки: колодец ливневой канализации дороги в твери
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Комментарии (11)

  • VladislaV 
    Интересно, что они "случайно" делали на глубине 80см?
    01.03.2017 11:54
    1 | 6

    • Proletary 
      Нефть искали.
      01.03.2017 12:32
      0 | 4

    • Vargas 
      Жильцов илитного дома подтапливать стало, наверное. И Жэк "внезапно" обнаружил этот забытый люк.
      01.03.2017 13:59
      0 | 1

  • bublik 
    главное теперь не закапывать пол года-год. достаточно воткнуть ветку. так вроде по технологии?
    01.03.2017 12:22
    0 | 13

  • jazz-y 
    В текст статьи закралась досадная ошибка - дом не элитный, а илитный. Это ближе к сути.
    01.03.2017 12:30
    0 | 3

  • arcadi007 
    Коль элита живет пусть элита и копает.
    01.03.2017 12:58
    0 | 0

  • Унук аль Хай 
    хм, так это жилой дом? очень интересно)
    01.03.2017 13:36
    0 | 2

  • ЯэтоЯ 
    Это еще одно доказательство, что дороги у нас строить умеют. Почитайте сами: для дворового подъезда подушка гравия и песка 80см, а толщина асфальто-бетона ~20см (судя по фото) Никак с федеральных трасс рабочие старались????
Это была ИРОНИЯ.
А если серьезно: то как они с такой точностью люк определили???????? тем более как говорится в тексте "позабытый"
    01.03.2017 13:41
    0 | 2

    • Vargas 
      Да, уровень "подсыпки" дороги впечатляет.
      01.03.2017 14:00
      0 | 1

    • jazz-y 
      ... снизу стучали - сверху копали...
      01.03.2017 14:19
      0 | 4

      • ЯэтоЯ 
        логично........ ливневая труба 130-240мм  Я знал что коммунальщики еще те УЖИ, во всех смыслах......
        01.03.2017 15:50
        0 | 0
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