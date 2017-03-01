В Твери при строительстве дороги к элитному дому в асфальт закатали колодец ливнёвки

В Твери при строительстве дороги к новому элитному дому в асфальт закатали колодец ливневой канализации. По словам рабочих МУП "ЖЭК", всеми забытый колодец на Смоленском переулке они обнаружили случайно.

В Твери при строительстве дороги к новому элитному дому в асфальт закатали колодец ливневой канализации. По словам рабочих МУП "ЖЭК", всеми забытый колодец у дома 46 по Смоленскому переулку они обнаружили случайно. Люк ливнёвки оказался погребён под слоями песка, гравия и асфальта, на глубине около 80 см. Теперь рабочим предстоит установить ещё одно железобетонное кольцо, чтобы вывести колодец на уровень дороги - иначе прочистить и промыть трубы в случае необходимости не удастся.

Это уже не первая ошибка, выявленная здесь. В 2015 году, когда дом и подъездная дорога к нему были достроены, жители домов в районе стадиона Юных пионеров оказались отрезаны от центральных городских улиц: бордюрный камень на Смоленском был уложен поперёк съезда с набережной, им приходилось ездить в центр по разбитой строителями дороге.