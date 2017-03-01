На трассе М-10 водитель фуры сбил 11-летнюю девочку

ДТП произошло днём 28 февраля на трассе М-10 в Вышнем Волочке.

ДТП произошло днём 28 февраля на трассе М-10 в Вышнем Волочке.

Около 12.05 на 300 километре дороги 60-летний водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом «Шмитц» наехал на на 11-летнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Ещё двух пешеходов сбили в этот день в Тверской области.

Около 19.30 у дома № 16 на улице Калининское шоссе Торжка 25-летняя девушка-водитель автомобиля "Лада Веста" наехала на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся транспортным средством. Пешеход с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Около 19.40 на нерегулируемом перекрестке ул. Ленина - ул. К. Маркса Ржева 43-летний водитель автомобиля "Ниссан Примера" при повороте налево сбил 52-летнюю женщину пешехода. Пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого освещённого пешеходного перехода.

На момент происшествия была в одежде темного цвета, предметов со световозвращающими элементами при себе и на одежде не имела. Пешеход госпитализирована в медицинское учреждение с травмами, как сообщили в областной Госавтоинспекции.