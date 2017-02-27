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За выходные на дорогах Тверской области погибли 8 человек, 37 получили травмы

За выходные на дорогах Тверской области погибли 8 человек, 37 получили травмы - ТИА
27 Февраля 2017 10:54
Автор: TIA

Фоторепортаж

23 февраля около 10.10 на 327 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» Тверской области Нелидовского района 30-летняя женщина водитель на "Mitsubishi ASX" при завершении обгона не справилась с управлением и автомобиль вынесло на встречку.  Произошло лобовое столкновение с двигающейся во встречном направлении "Skoda Octavia"  под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализированы оба водителя. 29-летний пассажир автомобиля "Mitsubishi" скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, 31-летняя женщина пассажир это же автомобиля госпитализирована.

24 февраля около 16.20 на автодороге "Осташков-Селижарово-Ржев" около поворота на турбазу "Чайка" Селижаровского района Тверской области 34-летний водитель на "Рено" начал обгон и увидел, что навстречу ему движется автомобиль, мужчина стал притормаживать для возвращения на свою полосу движения, но избежать столкновенияне не удалось. Лоб в лоб столкнулись РЕНО и "КИА Рио" в  ДТП пострадали 2 пассажира "КИА": 34-летняя женщина и 7-летний мальчик, который на момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве. В автомобиле РЕНО пострадал 34-летний мужчина пассажир, с травмами мужчина обратился в медицинское учреждение.

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