Пожар в Тверской областной детской больнице продолжается: дети эвакуированы

По предварительной информации, пострадавших нет: все пациенты и персонал эвакуированы в новый корпус. Всего к тушению пожара привлекается 89 человек и 27 единиц техники.
Началось обрушение крыши, пожарным пламя удалось сбить, но затем оно снова разгорелось с новой силой, поскольку здание больницы старое, с деревянными перекрытиями. Пожару присвоен 4 уровень сложности. Огонь перекинулся на третий и второй этажи. Причину пожара эксперты установят позже.
В соцсетях пользователи рассуждают, что возгорание могло случится из-за курения подростков, которые бегали на чердак.
Сейчас возникла угроза распространения огня на другой корпус больницы, поэтому детей, ранее эвакуированных в новое здание, развозят по другим городским больницам, а также некоторых забирают родители.
На помощь тверским пожарным приезжают огнеборцы из районов - Ржева, Торжка, Лихославля, Старицы.
УГИБДД перекрыло для проезда набережную и часть ул. Советская.
Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. метров. Спасатели эвакуировали 221 человека. Рухнули перекрытия двух этажей.
Комментарии (1)
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DenBlldenn
24.02.2017 03:44
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