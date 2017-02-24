Пожар в Тверской областной детской больнице продолжается: дети эвакуированы

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Тверской области в 00:02 24 февраля. Оказалось, что горит кровля и третий этаж старого корпуса Тверской областной детской больницы, расположенного на наб. Степана Разина. Площадь возгорания составила около 250 кв. метров.

По предварительной информации, пострадавших нет: все пациенты и персонал эвакуированы в новый корпус. Всего к тушению пожара привлекается 89 человек и 27 единиц техники.

Началось обрушение крыши, пожарным пламя удалось сбить, но затем оно снова разгорелось с новой силой, поскольку здание больницы старое, с деревянными перекрытиями. Пожару присвоен 4 уровень сложности. Огонь перекинулся на третий и второй этажи. Причину пожара эксперты установят позже.

В соцсетях пользователи рассуждают, что возгорание могло случится из-за курения подростков, которые бегали на чердак.

Сейчас возникла угроза распространения огня на другой корпус больницы, поэтому детей, ранее эвакуированных в новое здание, развозят по другим городским больницам, а также некоторых забирают родители.

На помощь тверским пожарным приезжают огнеборцы из районов - Ржева, Торжка, Лихославля, Старицы.

УГИБДД перекрыло для проезда набережную и часть ул. Советская.

Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. метров. Спасатели эвакуировали 221 человека. Рухнули перекрытия двух этажей.



