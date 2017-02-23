Живодёра из Дмитрово-Черкасс привлекли в ответственности за хулиганство и оштрафовали на 1000 рублей

Мужчина, зарезавший собаку в Дмитрово-Черкассах, привлечен к административной ответственности за хулиганство, на него наложен штраф в сумме 1000 рублей. Полиция ходатайствовала о его аресте, но суд отказал. Сейчас идет сбор материала для возбуждения уголовного дела, сообщили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Мужчина, зарезавший собаку в Дмитрово-Черкассах, привлечен к административной ответственности за хулиганство, на него наложен штраф в сумме 1000 рублей. Полиция ходатайствовала о его аресте, но суд отказал. Сейчас идет сбор материала для возбуждения уголовного дела, сообщили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Напомним, днём 19 февраля жестокую расправу над животным учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Собака приползла умирать к единственному в посёлке магазину, на боку у животного зияла кровавая рана. Обнаружившие животное девушки позвонили в полицию, но никто на вызов ехать не торопился. Затем участковый глумился над ними по телефону, утверждают свидетельницы, и приехал только тогда, когда названивать ему начал весь посёлок. В это время к магазину подошёл хозяин собаки и попытался унести труп животного. Одна из женщин пыталась ему помешать, в ответ мужчина накинулся на неё с ножом. Угрожал он ножом женщине и в присутствии полиции.

В полиции поясняют, что, привлечь гражданина по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), к сожалению, весьма непросто: животное не может рассказать, жестоким способом его убили или нет, испытывало ли оно страдания. Чтобы доказать это, требуются свидетельства очевидцев, а также проведение экспертиз (причем в случае с животным - платных). Чтобы дело дошло до суда, требуются неопровержимые доказательства вины подозреваемого, прямые и косвенные. Главное - установить мотив злоумышленника, доказать, что преступление совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних. Но, как правило, живодеры всегда утверждают, что животное напало на них первым. Поэтому УМВД по Тверской области предлагает свидетелям произошедшего дать показания.

Что же касается поведения местных полицейских, УМВД будет устанавливать, действительно ли оно было неподобающим. В случае, если это подтвердится, сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.