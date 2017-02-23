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Живодёра из Дмитрово-Черкасс привлекли в ответственности за хулиганство и оштрафовали на 1000 рублей

23 Февраля 2017 14:28
Автор: TIA

Мужчина, зарезавший собаку в Дмитрово-Черкассах, привлечен к административной ответственности за хулиганство, на него наложен штраф в сумме 1000 рублей. Полиция ходатайствовала о его аресте, но суд отказал. Сейчас идет сбор материала для возбуждения уголовного дела, сообщили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области. 

Напомним, днём 19 февраля жестокую расправу над животным учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Собака приползла умирать  к единственному в посёлке магазину, на боку у животного зияла кровавая рана. Обнаружившие животное девушки позвонили в полицию, но никто на вызов ехать не торопился. Затем участковый глумился над ними по телефону, утверждают свидетельницы, и приехал только тогда, когда названивать ему начал весь посёлок. В это время к магазину подошёл хозяин собаки и попытался унести труп животного. Одна из женщин пыталась ему помешать, в ответ мужчина накинулся на неё с ножом. Угрожал он ножом женщине и в присутствии полиции. 

В полиции поясняют, что, привлечь гражданина по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), к сожалению, весьма непросто: животное не может рассказать, жестоким способом его убили или нет, испытывало ли оно страдания. Чтобы доказать это, требуются свидетельства очевидцев, а также проведение экспертиз (причем в случае с животным - платных). Чтобы дело дошло до суда, требуются неопровержимые доказательства вины подозреваемого, прямые и косвенные. Главное - установить мотив злоумышленника, доказать, что преступление совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних. Но, как правило, живодеры всегда утверждают, что животное напало на них первым. Поэтому УМВД по Тверской области предлагает свидетелям произошедшего дать показания. 

Что же касается поведения местных полицейских, УМВД будет устанавливать, действительно ли оно было неподобающим. В случае, если это подтвердится, сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Метки: жестокое обращение с животными убийство собаки в дмитрово-черкассах умвд по тверской области
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Комментарии (7)

  • Ufthang 
    Зачем же так мучить животное? Решил убить - убивай быстро. Садюга какой-то.
    23.02.2017 14:48
    1 | 1

    • Бертран 
      Не всё просто в жизни- наш паренек из Твери застрелив инструктора бросился под поезд. Зачем такой кошмар, если в кармане был боевой пистолет?
Тут, вот тоже дело не простое, потому и гуманизм проявил наш суд.
      23.02.2017 15:14
      1 | 1

  • Net. 
    Спасибо всем неравнодушным! Конечно мизерное наказание и суд (чтоб  ему...) сыграл негативную роль. Это лишний раз подтверждает то что ЗАКОН НАДО МЕНЯТЬ! Наш закон непростительно гуманен к преступникам. Получить по полной за превышение необходимой самообороны-это пожалуйста, за самосуд- тоже получите. А вот получить ПО ЗАСЛУГАМ-это проблема. Маразм какой-то!
    23.02.2017 14:58
    2 | 3

  • spletnik 
    Полицейские совсем ку-ку "животное не может рассказать, жестоким способом его убили или нет, испытывало ли оно страдания". А труп человека болтает без умолку? И еще всем полицейским от бога, когда убивают всегда больно и всегда страдают.
    23.02.2017 15:25
    0 | 6

  • Ms. 
    Каков штраф, если привязать данное существо к батарее засунуть иголки под ногти?
    23.02.2017 16:57
    0 | 1

  • Buzzer 
    Всех узбеков и корейцев ваще растерзать надо. Эти неруси собак на обеды жрут.
    23.02.2017 17:25
    0 | 1

    • Ms. 
      Вы бы хотели сьесть замученную перед смертью собачку?
      23.02.2017 17:50
      0 | 0
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